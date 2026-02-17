ArcelorMittal Pecém mostra investimentos e resultados sociais

Boa notícia! A ArcelorMittal Pecém compartilhou os principais resultados sociais de 2025 durante o Encontro de Lideranças 2026, realizado no último dia 11, em São Gonçalo do Amarante (SGA). A programação reuniu cerca de 400 participantes, entre lideranças comunitárias, representantes de projetos sociais, comunicadores e autoridades, no Ginásio Poliesportivo Waldemar Alcântara.

Além de apresentações culturais de artistas locais, o Encontro de Lideranças 2026 também contou um espaço de estandes e exposição de projetos sociais da região apoiados pela ArcelorMittal. Durante o cerimonial, houve ainda a apresentação de lideranças locais que representaram ações apoiadas e promovidas pela produtora de aço.

Em 2025, mais de 90 mil pessoas foram alcançadas por ações sociais promovidas e apoiadas pela empresa. O CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, destaca que o resultado reflete a crescente atuação da produtora de aço nos municípios vizinhos. "A unidade Pecém está mais do que perto das comunidades, ela faz parte das comunidades. Desenvolvimento é sobre pessoas, famílias e oportunidades reais”, afirmou.

Foram investidos R$ 3 milhões, ao longo do ano, em áreas estruturantes para o desenvolvimento regional: educação, esporte, cultura, sustentabilidade, empreendedorismo e inclusão.

Celebração dos 10 anos de operação

O anúncio do início das comemorações pelos 10 anos de operação da unidade também integrou o evento. "É mais que uma data. Os 10 anos são um marco e, principalmente, um compromisso renovado de nossa presença diária e escuta ativa, fortalecendo o protagonismo dos moradores e lideranças locais, construindo junto as soluções e o desenvolvimento regional", disse Patrícia Colaferro, gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Pecém.

Conheça projetos em andamento:

Território Empreendedor

Há mais de 10 anos, o programa, realizado em parceria com o Sebrae Ceará, oferece cursos, consultorias e trilhas formativas gratuitas, beneficiando 3.500 pessoas e fortalecendo empreendedores locais. “O projeto CauArte só cresceu porque recebeu incentivo da ArcelorMittal. Esse apoio transformou o trabalho das mulheres da comunidade, abriu novas oportunidades e nos fez sentir parte dos 10 anos de desenvolvimento que a empresa trouxe para todo o entorno”, relatou Francisca Maria, fundadora do projeto em Caucaia.

Programa Voluntários da Alegria

O grupo, formado por empregados da ArcelorMittal, promoveu, em 2025, revitalizações, mutirões, ações culturais e apoio direto a instituições sociais. O Paulo Anacé, liderança no Cauípe, conta que a reforma completa da escola indígena local beneficiou diretamente 200 alunos. "Desde a pintura, piso e até as tomadas, tudo foi feito com cuidado pelos voluntários. Essa proximidade mudou nossa trajetória e mostra como a empresa vem construindo esses 10 anos com responsabilidade, cuidado com as pessoas e com o meio ambiente”, contou.

Fábrica de Robôs

O projeto leva aulas de robótica para estudantes da rede pública de São Gonçalo do Amarante (SGA), estimulando habilidades tecnológicas e ampliando horizontes educacionais. A artesã Clarice Silva é mãe da Maria Alice, de 14 anos, que participa do projeto na escola Adelino Alcântara Filho. "Ela era muito tímida, e percebi um sonho que foi criado ali, participando, conhecendo outros lugares e outras áreas. Ela desenvolveu bastante a comunicação e, agora, tem o sonho, inclusive, de trabalhar na ArcelorMittal, com design e construção de projetos", contou a moradora de SGA.

Edital ArcelorMittal Investe