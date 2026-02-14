Zenir Móveis e Eletros premiada pela Secretaria da Fazenda
A empresa, maior rede varejista do Ceará, com 61 lojas, é um dos “contribuintes pai d’égua” da Sefaz
A cearense Zenir Móveis e Eletros, uma das maiores redes varejistas do Estado, será homenageada na Cerimônia Anual de Premiação das Empresas Destaque do Programa Contribuinte Pai d’Égua, promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE).
A solenidade acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2026, no auditório da Sefaz, em Fortaleza, e reconhece empresas que se destacam pela conformidade tributária, regularidade fiscal e relevante contribuição para o desenvolvimento econômico do Ceará.
O prêmio consolida a trajetória da Zenir como uma organização construída com base na responsabilidade, na transparência e no compromisso com o crescimento local. Ao longo dos anos, a rede tem se destacado pela expansão e geração de empregos, pela postura ética e pelo cumprimento rigoroso das obrigações fiscais.
Para o fundador da empresa, José Alves, conhecido como Seu Zenir, a chancela da Sefaz reforça os valores que norteiam a sua história:
"Tudo o que construímos foi com muito trabalho, honestidade e respeito ao nosso Ceará. Sempre acreditamos que crescer junto com o Estado é o melhor caminho. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar investindo, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra", diz Seu Zenir.
O compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Ceará também se reflete no plano estratégico da empresa, que prevê 100 lojas em funcionamento até 2032. Essa expansão reforça a confiança no potencial econômico local, permitindo a geração de emprego, renda e oportunidades nos diferentes locais onde a Zenir está presente.
Fundada em 1992, na cidade de Iguatu, pelo empresário José Alves de Oliveira (Seu Zenir), a Zenir consolidou-se como a maior rede cearense do varejo de móveis, eletrodomésticos e utilidades do lar. Hoje, o grupo tem 61 lojas distribuídas em 45 cidades, além de e-commerce próprio (site e app), reunindo uma equipe de mais de 2.400 colaboradores. Seu portfólio inclui móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, itens de cama, mesa e banho, além de utilidades domésticas, com atuação pautada pela tradição familiar, inovação e compromisso social.
Veja também