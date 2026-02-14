Zenir Móveis e Eletros premiada pela Secretaria da Fazenda

A cearense Zenir Móveis e Eletros, uma das maiores redes varejistas do Estado, será homenageada na Cerimônia Anual de Premiação das Empresas Destaque do Programa Contribuinte Pai d’Égua, promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE).

A solenidade acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2026, no auditório da Sefaz, em Fortaleza, e reconhece empresas que se destacam pela conformidade tributária, regularidade fiscal e relevante contribuição para o desenvolvimento econômico do Ceará.

O prêmio consolida a trajetória da Zenir como uma organização construída com base na responsabilidade, na transparência e no compromisso com o crescimento local. Ao longo dos anos, a rede tem se destacado pela expansão e geração de empregos, pela postura ética e pelo cumprimento rigoroso das obrigações fiscais.

Para o fundador da empresa, José Alves, conhecido como Seu Zenir, a chancela da Sefaz reforça os valores que norteiam a sua história:

"Tudo o que construímos foi com muito trabalho, honestidade e respeito ao nosso Ceará. Sempre acreditamos que crescer junto com o Estado é o melhor caminho. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar investindo, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra", diz Seu Zenir.

O compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Ceará também se reflete no plano estratégico da empresa, que prevê 100 lojas em funcionamento até 2032. Essa expansão reforça a confiança no potencial econômico local, permitindo a geração de emprego, renda e oportunidades nos diferentes locais onde a Zenir está presente.