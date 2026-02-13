Otacílio Valente anuncia: é candidato à presidência do Sinduscon

Esta coluna recebeu a informação de que o empresário Otacílio Valente, sócio e CEO da Construtora Colmeia, uma das gigantes do mercado imobiliário cearense, pressionado por grandes construtores e incorporadores, decidiu aceitar o desafio, e acaba de confirmar que será candidato à presidência do Sinduscon-CE.

Hoje, a entidade sindical da construção civil é presidida pelo empresário Patriolino Dias de Sousa, sócio e diretor da Construtora Dias de Sousa.