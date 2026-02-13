Otacílio Valente anuncia: é candidato à presidência do Sinduscon
Ele foi pressionado por grandes construtores e incorporadores e decidiu aceitar o desafio
Esta coluna recebeu a informação de que o empresário Otacílio Valente, sócio e CEO da Construtora Colmeia, uma das gigantes do mercado imobiliário cearense, pressionado por grandes construtores e incorporadores, decidiu aceitar o desafio, e acaba de confirmar que será candidato à presidência do Sinduscon-CE.
Hoje, a entidade sindical da construção civil é presidida pelo empresário Patriolino Dias de Sousa, sócio e diretor da Construtora Dias de Sousa.
Esta coluna apurou com uma fonte bem-informada da construção civil que o prazo para a inscrição de chapas que concorrerão à eleição no Sinduscon terminará no dia 30 do próximo mês de abril.
Otacílio Valente é um empresário com trânsito livre no universo da construção civil do Ceará. Sua empresa foi a primeira a projetar e construir um edifício residencial de 50 andares em Fortaleza. E acaba de construir outro, da mesma altura, ao lado do primeiro.
