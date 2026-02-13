Diário do Nordeste
Otacílio Valente anuncia: é candidato à presidência do Sinduscon

Ele foi pressionado por grandes construtores e incorporadores e decidiu aceitar o desafio

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 10:34)
Egídio Serpa
Legenda: A construção civil do Ceará um dos mais dinâmicos setores da indústria cearense. E seu sindicato é um dos mais fortes da Fiec.
Foto: Thiago Gadelha / SVM
Esta coluna recebeu a informação de que o empresário Otacílio Valente, sócio e CEO da Construtora Colmeia, uma das gigantes do mercado imobiliário cearense, pressionado por grandes construtores e incorporadores, decidiu aceitar o desafio, e acaba de confirmar que será candidato à presidência do Sinduscon-CE. 

Hoje, a entidade sindical da construção civil é presidida pelo empresário Patriolino Dias de Sousa, sócio e diretor da Construtora Dias de Sousa. 

Esta coluna apurou com uma fonte bem-informada da construção civil que o prazo para a inscrição de chapas que concorrerão à eleição no Sinduscon terminará no dia 30 do próximo mês de abril.  

Otacílio Valente é um empresário com trânsito livre no universo da construção civil do Ceará. Sua empresa foi a primeira a projetar e construir um edifício residencial de 50 andares em Fortaleza. E acaba de construir outro, da mesma altura, ao lado do primeiro.  

