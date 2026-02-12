Petrobras fornecerá gás natural a empresa ceramista do Ceará

Uma boa notícia! A Petrobras e a Cerbras, empresa do Ceará que atua no segmento cerâmico, assinaram contrato para suprimento de gás natural no mercado livre. O fornecimento começará no dia 1º de março e a Cerbras, maior consumidora não-termelétrica de gás natural do Ceará, será o primeiro cliente no Nordeste a migrar para o mercado livre com suprimento da Petrobras, reforçando a atuação da companhia na região.

A assinatura ocorre em um momento de expansão do mercado livre de gás natural no Brasil, impulsionado pela busca das indústrias por maior previsibilidade de custos, competitividade e eficiência energética e interesse crescente dos grandes consumidores industriais. No Ceará, esse movimento tem relevância adicional devido a avanços regulatórios recentes como a regulamentação e modernização do arcabouço infralegal pela Agência Reguladora Estadual no Ceará (ARCE), regrando o mercado livre.

“A Petrobras, vem ampliando sua atuação nesse ambiente de contratação, e o acordo com a Cerbras expande o alcance regional da estratégia comercial e contratual estabelecida pela companhia”, destaca o gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras Álvaro Tupiassú.

“Esse é um dia histórico para a Cerbras e para a indústria do Nordeste. A assinatura desse contrato consolida um movimento estratégico que vinha sendo cuidadosamente preparado. O reconhecimento da Petrobras quanto à nossa organização e à rapidez da negociação reforça a maturidade técnica, a governança e a capacidade de execução da empresa”, afirma Mariana Montenegro Bastos Mota, vice-presidente industrial da Cerbras.

As empresas destacam a agilidade da negociação, com a assinatura do contrato em tempo recorde, devido ao alinhamento técnico, organização e a capacidade de resposta das equipes ao longo de todo o processo.