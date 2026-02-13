Celular de Vorcaro é arsenal atômico que assusta a República

Você compraria um carro usado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025? E do senador David Alcolumbre, presidente do Senado, você compraria? Um fusca do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), você estaria disposto a comprar? E um Corolla do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota? Se fossem viver da revenda de automóveis usados, esses quatro e vários outros ministros de tribunais superiores e dezenas de senadores e deputados morreriam de fome. Por uma simples razão: são poucos os que, hoje, confiam neles.

Eis, resumidamente, o ponto a que chegou o Poder Judiciário brasileiro. Até há muito pouco tempo, casos de corrupção estavam restritos à raia miúda, ou seja, aos de sempre: vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais. Posteriormente, o sarrafo que mede essa ilícita atividade foi subindo. Desde meados do ano passado de 2025, a bactéria da corrupção invadiu a corrente sanguínea da elite do Senado Federal e, acreditem, a do STF, também.

O Brasil e sua capital, Brasília, a caríssima terra da fantasia, e os brasileiros de todos os estados e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (PE) estão, neste momento, chocados, decepcionados, desapontados, desiludidos, desenganados e frustrados com o que a Polícia Federal trouxe à luz no início da noite de terça-feira, 11: o direto e claro envolvimento do ministro Dias Toffoli no escândalo do Banco Master. Antes dele, revelou-se que o ministro Alexandre de Moraes também está envolvido, porque sua mulher e filhos têm escritório de advocacia presta serviço ao Banco Master por meio de um contrato de R$ 129 milhões. O caso passa a ser assim, também, um escândalo do STF.

A Polícia Federal (PF), um dos dois principais centros de excelência do sofrível serviço público brasileiro (o outro é a Receita Federal), alcançou o impossível: periciou o telefone celular do dono do Banco Master, e, entre tudo o que encontrou nele, estão conversas de Dias Toffoli com Daniel Vorcaro, tratamento de pagamentos. Se Toffoli, relator do escândalo do Master, precisava de provas para acusar Vorcaro, a PF as colheu e as entregou diretamente ao presidente do STF, ministro Edson Fachim, que continua lutando, até agora sem êxito, para impor aos seus colegas da Suprema Corte um Código de Conduta. Surpresa: essas provas incriminam Toffoli, também.

O que a PF permitiu vazar para a imprensa na terça-feira foram só poucos detalhes do gigantesco e destruidor arsenal atômico arquivado no smartphone de Vorcaro. No Palácio do Planalto, nas duas casas do Congresso Nacional, na luxuosa sede do STF e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), é enorme o medo do que esse arquivo poderá revelar. Afinal, a teia de relacionamento de Vorcaro com a elite da política e da magistratura do país é de quem, digamos assim, pode derrubar a República. E se ele decidir fazer uma delação premiada, talvez não sobre pedra sobre pedra.

O celular de Vorcaro, em poder da PF, tem poder de fogo semelhante ao dos arquivos de Jeffrey Epstein, o financista, pedófilo e criminoso sexual, cujos arquivos foram liberados pelo Departamento de Justiça dos EUA, revelando suas relações íntimas com príncipes, princesas, empresários, artistas e até autoridades e ex-autoridades do governo norte-americano e do Reino Unido. Lá, as coisas estão acontecendo – já houve renúncias e declarações de arrependimento. Aqui, as coisas começam a acontecer.

Diante de tudo o que já foi exposto, diante do esforço que a grande mídia vem fazendo para manter intensa a divulgação dos fatos, diante das investigações que os agentes da PF vêm desenvolvendo na velocidade do frevo, mas com a cautela exigida dos bons investigadores, torna-se cada vez mais difícil o sucesso de uma “operação abafa” com o objetivo de – como aconteceu com a Lava Jato – anular, por filigranas jurídicas, o acervo de provas já levantado e que aponta na direção do STF.

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central pelo conjunto da obra: uma série de operações fraudulentas que prejudicaram 1,6 milhão de pessoas físicas e jurídicas em todo o país. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) está gastando R$ 50 bilhões para o ressarcimento dos lesados, que, porém, estão recebendo só o teto do que é permitido: R$ 250 mil – o que passar disso deve ser considerado perdido para sempre.