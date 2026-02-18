Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno

O Banco Central (BC) decretou, nesta quarta-feira (18), a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e estendeu o regime à Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A - entidades que faziam parte do mesmo conglomerado financeiro.

As instituições faziam parte do Banco Master, e eram comandadas pelo ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima, desde o segundo semestre do ano passado.

Em comunicado, o BC informou que o conglomerado do Banco Pleno tinha pouca participação no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Até setembro do ano passado, a empresa concentrava cerca de 0,04%, aproximadamente R$ 7,2 bilhões, de todos os ativos do setor, que somavam mais de R$ 18 trilhões.

Já as captações totais representavam 0,05% do total de mais de R$ 13 trilhões, cerca de R$ 6,5 bilhões.

Veja também Negócios Duas cidades cearenses vão receber três novos hotéis com 700 quartos; veja locais Negócios PPP de R$ 7 bilhões da Cagece vai beneficiar 127 cidades e já tem ao menos 3 empresas interessadas

No mesmo comunicado, o Banco Central informou os motivos que levaram ao encerramento das operações do Banco Pleno.

"A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a sua atividade e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil", disse.

O Banco Central também reforçou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades e aplicar as sanções necessárias.

"O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos administradores da instituição objeto da liquidação decretada", conclui.

O que é a liquidação extrajudicial de um banco

A liquidação extrajudicial ocorre quando o Banco Central encerra as atividades de um banco que não possui mais capacidade de funcionar.

Nesse contexto, a empresa é retirada do SFN e um liquidante temporário é colocado no cargo de liderança. O objetivo dele é fechar as operações, vender os bens e pagar os credores na ordem prevista em lei, até extinguir a instituição.

Além do Banco Pleno, a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, outra empresa ligada ao Banco Master, também foi extinta, em janeiro.