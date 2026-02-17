PPP de R$ 7 bilhões da Cagece vai beneficiar 127 cidades e já tem ao menos 3 empresas interessadas

Pelo menos três empresas já demonstraram interesse na Parceria Público-Privada do novo projeto de esgotamento sanitário do Ceará. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Terracom e a GS Inima são os primeiros nomes citados nessa disputa.

As informações foram confirmadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e baseadas nas contribuições e questionamentos feitos pelas três empresas para consulta pública da PPP da companhia cearense.

Em nota, a Sabesp informou que prioriza antecipar a universalização dos serviços de água e esgoto em São Paulo até 2029.

"Outras oportunidades serão avaliadas com cuidado, considerando alinhamento estratégico, sinergias operacionais, retorno e viabilidade de financiamento e, quando aderentes, submetidas aos órgãos de governança", completa a empresa.

A Terracom e a GS Inima não se manifestaram até a publicação desta matéria. O espaço encontra-se disponível para esclarecimentos das empresas.

A estimativa é que a parceria proporcione um retorno econômico de aproximadamente R$ 27 bilhões ao estado ao longo dos próximos anos.

Segundo Daniel Oliveira, gerente de projetos da Cagece, o interesse por essa PPP é amplo, mas muitas empresas preferem o anonimato nesta fase estratégica.

Ele explicou ainda que o número de interessados é muito maior, mas muitos se protegem. Durante a fase de consulta pública, foram registradas 317 contribuições de diversos agentes, incluindo consultorias jurídicas e empresas do setor de saneamento.

Tem muitas outras empresas também nacionais, mas que a gente não consegue identificar porque ela manda (as contribuições ou perguntas) por meio dos escritórios jurídicos. A gente espera que talvez tenha empresas voltadas ao mercado financeiro nesse projeto, empresas da infraestrutura estadual e nacional também devem participar". Daniel Oliveira Gerente de Projetos da Cagece

A iniciativa atrai a atenção do mercado por ser, até o momento, a maior PPP de esgotamento sanitário em termos de investimento no país, com um aporte previsto de quase R$ 7 bilhões.

O objetivo central é a universalização dos serviços, atingindo a meta de 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, conforme as diretrizes do marco legal do saneamento.

Nesta fase, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas devem receber o serviço. Além disso, a nova PPP, somada a que já existe, operada pela Ambiental Ceará, deve englobar todos os 152 municípios atendidos pela Cagece, no serviço de esgotamento sanitário, nas áreas urbanas.

Como deve ser o leilão

Dividido em cinco blocos, o projeto está na fase de elaboração da licitação. Como regra principal fica estabelecido que cada empresa vencedora poderá estar à frente de apenas um bloco e o bloco teria apenas uma vencedora, visando aumentar a competitividade.

Porém, há uma segunda diretriz em que uma empresa pode ter no máximo dois blocos, caso o segundo que ela pleitear tenha dado deserto.

Atualmente, os estudos estão sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A expectativa da Cagece é lançar o edital até o fim de abril, com o leilão na Bolsa de Valores (B3) ocorrendo entre o fim de junho e a primeira semana de julho.

O contrato terá duração de 28 anos, e o parceiro privado será remunerado por meio de contraprestações pagas pela Cagece, condicionadas ao cumprimento de metas de performance e desempenho.

Municípios atendidos pela nova PPP

Abaixo estão relacionados os 127 municípios que integram o projeto, organizados por suas unidades regionais e blocos de licitação:

Bloco 1

Acaraú Alcântaras Bela Cruz Cariré Coreaú Cruz Forquilha Frecheirinha Groaíras Hidrolândia Itatira Jijoca de Jericoacoara Marco Martinópole Massapê Meruoca Moraújo Morrinhos Santa Quitéria Santana do Acaraú Senador Sá Sobral Uruoca

Bloco 2

Abaiara Acopiara Altaneira Antonina do Norte Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Barro Campos Sales Catarina Cedro Granjeiro Ipaumirim Jati Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Orós Parambu Penaforte Porteiras Potengi Saboeiro Salitre Tarrafas Tauá Umari Várzea Alegre

Bloco 3

Alto Santo Aracati Beberibe Capistrano Choró Ereré Fortim Ibaretama Ibicuitinga Iracema Itaiçaba Itapiúna Jaguaretama Jaguaribara Jaguaruana Ocara Palhano Pereiro Potiretama Quixadá Quixeré Russas Tabuleiro do Norte

Bloco 4

Acarape Apuiarés Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Caridade General Sampaio Guaramiranga Irauçuba Itapipoca Itarema Miraíma Mulungu Pacoti Palmácia Paramoti Pentecoste Redenção Tejuçuoca Tururu Umirim Uruburetama

Bloco 5