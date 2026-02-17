Diário do Nordeste
PPP de R$ 7 bilhões da Cagece vai beneficiar 127 cidades e já tem ao menos 3 empresas interessadas

Veja lista de municípios que serão impactados com o serviço de esgotamento sanitário em áreas urbanas.

Escrito por
e
Negócios
Homens trabalham em obra de vala aberta em chão para colocação de canos de esgotamento sanitário.
Legenda: Ao todo, 127 municípios serão impactados pelas obras em suas áreas urbanas.
Foto: Ismael Soares.

Pelo menos três empresas já demonstraram interesse na Parceria Público-Privada do novo projeto de esgotamento sanitário do Ceará. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Terracom e a GS Inima são os primeiros nomes citados nessa disputa.

As informações foram confirmadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e baseadas nas contribuições e questionamentos feitos pelas três empresas para consulta pública da PPP da companhia cearense.

Em nota, a Sabesp informou que prioriza antecipar a universalização dos serviços de água e esgoto em São Paulo até 2029.

"Outras oportunidades serão avaliadas com cuidado, considerando alinhamento estratégico, sinergias operacionais, retorno e viabilidade de financiamento e, quando aderentes, submetidas aos órgãos de governança", completa a empresa.

A Terracom e a GS Inima não se manifestaram até a publicação desta matéria. O espaço encontra-se disponível para esclarecimentos das empresas. 

A estimativa é que a parceria proporcione um retorno econômico de aproximadamente R$ 27 bilhões ao estado ao longo dos próximos anos.

Segundo Daniel Oliveira, gerente de projetos da Cagece, o interesse por essa PPP é amplo, mas muitas empresas preferem o anonimato nesta fase estratégica.

Ele explicou ainda que o número de interessados é muito maior, mas muitos se protegem. Durante a fase de consulta pública, foram registradas 317 contribuições de diversos agentes, incluindo consultorias jurídicas e empresas do setor de saneamento.

Tem muitas outras empresas também nacionais, mas que a gente não consegue identificar porque ela manda (as contribuições ou perguntas) por meio dos escritórios jurídicos. A gente espera que talvez tenha empresas voltadas ao mercado financeiro nesse projeto, empresas da infraestrutura estadual e nacional também devem participar".
Daniel Oliveira
Gerente de Projetos da Cagece

A iniciativa atrai a atenção do mercado por ser, até o momento, a maior PPP de esgotamento sanitário em termos de investimento no país, com um aporte previsto de quase R$ 7 bilhões.

O objetivo central é a universalização dos serviços, atingindo a meta de 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, conforme as diretrizes do marco legal do saneamento.

Nesta fase, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas devem receber o serviço. Além disso, a nova PPP, somada a que já existe, operada pela Ambiental Ceará, deve englobar todos os 152 municípios atendidos pela Cagece, no serviço de esgotamento sanitário, nas áreas urbanas.

Como deve ser o leilão

Dividido em cinco blocos, o projeto está na fase de elaboração da licitação. Como regra principal fica estabelecido que cada empresa vencedora poderá estar à frente de apenas um bloco e o bloco teria apenas uma vencedora, visando aumentar a competitividade.

Porém, há uma segunda diretriz em que uma empresa pode ter no máximo dois blocos, caso o segundo que ela pleitear tenha dado deserto.

Atualmente, os estudos estão sob análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A expectativa da Cagece é lançar o edital até o fim de abril, com o leilão na Bolsa de Valores (B3) ocorrendo entre o fim de junho e a primeira semana de julho.

O contrato terá duração de 28 anos, e o parceiro privado será remunerado por meio de contraprestações pagas pela Cagece, condicionadas ao cumprimento de metas de performance e desempenho.

Municípios atendidos pela nova PPP

Abaixo estão relacionados os 127 municípios que integram o projeto, organizados por suas unidades regionais e blocos de licitação:

Bloco 1

  1. Acaraú
  2. Alcântaras
  3. Bela Cruz
  4. Cariré
  5. Coreaú
  6. Cruz
  7. Forquilha
  8. Frecheirinha
  9. Groaíras
  10. Hidrolândia
  11. Itatira
  12. Jijoca de Jericoacoara
  13. Marco
  14. Martinópole
  15. Massapê
  16. Meruoca
  17. Moraújo
  18. Morrinhos
  19. Santa Quitéria
  20. Santana do Acaraú
  21. Senador Sá
  22. Sobral
  23. Uruoca

Bloco 2

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Altaneira
  4. Antonina do Norte
  5. Araripe
  6. Arneiroz
  7. Assaré
  8. Aurora
  9. Baixio
  10. Barro
  11. Campos Sales
  12. Catarina
  13. Cedro
  14. Granjeiro
  15. Ipaumirim
  16. Jati
  17. Lavras da Mangabeira
  18. Mauriti
  19. Milagres
  20. Orós
  21. Parambu
  22. Penaforte
  23. Porteiras
  24. Potengi
  25. Saboeiro
  26. Salitre
  27. Tarrafas
  28. Tauá
  29. Umari
  30. Várzea Alegre

Bloco 3

  1. Alto Santo
  2. Aracati
  3. Beberibe
  4. Capistrano
  5. Choró
  6. Ereré
  7. Fortim
  8. Ibaretama
  9. Ibicuitinga
  10. Iracema
  11. Itaiçaba
  12. Itapiúna
  13. Jaguaretama
  14. Jaguaribara
  15. Jaguaruana
  16. Ocara
  17. Palhano
  18. Pereiro
  19. Potiretama
  20. Quixadá
  21. Quixeré
  22. Russas
  23. Tabuleiro do Norte

Bloco 4 

  1. Acarape
  2. Apuiarés
  3. Aracoiaba
  4. Aratuba
  5. Barreira
  6. Baturité
  7. Caridade
  8. General Sampaio
  9. Guaramiranga
  10. Irauçuba
  11. Itapipoca
  12. Itarema
  13. Miraíma
  14. Mulungu
  15. Pacoti
  16. Palmácia
  17. Paramoti
  18. Pentecoste
  19. Redenção
  20. Tejuçuoca
  21. Tururu
  22. Umirim
  23. Uruburetama

Bloco 5

  1. Ararendá
  2. Barroquinha
  3. Carnaubal
  4. Catunda
  5. Chaval
  6. Crateús
  7. Croatá
  8. Graça
  9. Guaraciaba do Norte
  10. Ibiapina
  11. Independência
  12. Mombaça
  13. Monsenhor Tabosa
  14. Mucambo
  15. Novo Oriente
  16. Pacujá
  17. Piquet Carneiro
  18. Pires Ferreira
  19. Poranga
  20. Quiterianopólis
  21. Reriutaba
  22. São Benedito
  23. Senador Pompeu
  24. Tamboril
  25. Tianguá
  26. Ubajara
  27. Varjota
  28. Viçosa do Ceará

