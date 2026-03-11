IR 2026: Veja quais são as novas regras de tributação dos super-ricos

A recente legislação brasileira trouxe mudanças significativas para os contribuintes de alto poder aquisitivo, alterando a forma como investimentos no exterior e fundos restritos são tributados.

Uma das principais mudanças é a introdução da tributação periódica para os chamados fundos exclusivos fechados.

Segundo Adriana Queiroz, contadora e CEO da Wert Consultoria, a Lei nº 14.754/2023 estabeleceu novos marcos para o Imposto de Renda, focando no fim do diferimento tributário que antes beneficiava essas estruturas.

Veja também Negócios Receita federal cruza dados de Pix na declaração de Imposto de Renda 2026? Negócios IR 2026: Entenda como funciona a 'dupla isenção' para aposentados acima de 65 anos

Agora ocorre a incidência semestral de IR à alíquota de 15%, para fundos de longo prazo, ou 20%, em fundos de curto prazo, mesmo sem resgate, através do sistema conhecido como “come-cotas”.

Para quem possui ativos fora do país, a regra também ficou mais rígida. A especialista destaca que agora há uma "tributação anual automática dos rendimentos auferidos no exterior por meio de offshores e outras entidades controladas, à alíquota fixa de 15% no IRPF".

Essa mudança é fundamental, pois o imposto deve ser pago independentemente dos valores serem repatriados ou distribuídos ao sócio, encerrando a possibilidade de postergar a incidência do tributo por tempo indeterminado.

Quem são os "super-ricos"?

Embora o termo "super-rico" seja comum no debate público, Adriana Queiroz esclarece que não existe uma definição jurídica exata na lei, mas sim critérios de renda e patrimônio que enquadram o contribuinte nessas novas obrigações.

Atualmente, a legislação considera como alta renda aqueles com rendimento tributável elevado, incluindo quem recebe mais de R$ 50 mil em lucros e dividendos por mês de uma mesma empresa, e/ou aquele que acumula rendimentos acima de R$ 600 mil por ano-calendário, sujeitando-se às novas regras de tributação mínima e retenção na fonte.

Essas pessoas geralmente utilizam estruturas como fundos exclusivos, geridos para um único cotista ou grupo restrito e offshores, que são sociedades no exterior controladas por residentes no Brasil, para a gestão de grandes patrimônios.

Pontos de atenção na hora de declarar o IR

Para evitar problemas com o Fisco e a retenção na malha fina, a contadora elenca cuidados essenciais no preenchimento da declaração: