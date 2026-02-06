Veja o checklist completo de documentos necessários para declarar o imposto de renda 2026

A possibilidade de utilizar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) facilita a tarefa de prestar contas à Receita Federal. Mesmo assim, é necessário ter em mãos documentações que comprovem renda, bens e gastos na hora de declarar.

Entre os documentos básicos necessários, estão os CPF do titular de dos dependentes, comprovante de endereço e informações bancárias.

Também é preciso comprovar as rendas adquiridas no ano. De modo geral, é necessário apresentar:

Informes de salários ou aposentadorias, que pode ser retirado na própria empresa ou pelo aplicativo Meu INSS;

Rendimento de Microempreendedor Individual (MEI), que pode ser retirado pelo portal Gov.br;

Rendimentos de empresas que se tem sociedade;

Rendimento de pensão outro trabalho autônomo;

Rendimentos de aplicações financeiras

Os contribuintes devem declarar todos os bens que estão em seu nome, como imóveis e carros. Para isso, é preciso manter atualizados alguns documentos:

Escritura de imóveis;

Documentação de veículos;

Informe de cotas de empresas.

Já na área de despesas, é preciso comprovar o pagamento de serviços, que geralmente tem incidência do Imposto de Renda.

Comprovante de pagamento de mensalidades escolares ou cursos;

Comprovante de despesas médicas, odontológicas, psicológicas e fisioterápicas, como consultas ou tratamentos;

Comprovante de pagamentos de planos de saúde e odontológico;

Comprovante de gastos com advogados, engenheiro, corretores.

Para reunir as documentações necessárias, o contribuinte deve considerar: quais as suas fontes de renda, quais os bens estão em seu nome, quais instituições financeiras possui contas ou investimentos, quais despesas com saúde e educação e se há alguma dívida em aberto.

Outros documentos que podem ser necessários são:

Informações sobre empréstimos;

Extrato de financiamentos ou consórcios;

Recibo de doações (recebidas ou efetuadas).

DECLARAÇÃO DO IRPF EM 2026

O cronograma e as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 2026 ainda não foram divulgadas pelo Governo Federal. Nos últimos anos, o prazo para declarar foi de março a maio.

Caso o contribuinte não entregue a declaração mesmo sem estar isento, há pagamento de multa, que foi de R$ 165,74 em 2025. A Receita Federal recebeu mais de 43 milhões de declarações no último ano. Veja quem era obrigado a declarar: