Fiec e Sebrae abrem edital com foco em sustentabilidade para micro e pequenas indústrias

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) abriram as inscrições para o edital do Programa Ceará Sustentável, que ficarão disponíveis até o dia 31 de março.

A iniciativa é voltada prioritariamente para micro e pequenas empresas com sede no Estado e busca apoiar a estruturação de estratégias de sustentabilidade alinhadas às demandas de mercado.

As inscrições deve ser feitas por este link oficial do programa. Já edital pode ser acessado aqui. A iniciativa havia sido anunciada durante a Feira da Indústria, realizada na semana passada, em Fortaleza.

Desenvolvido com apoio do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e do Hub ODS Ceará, o programa prevê diagnósticos técnicos, capacitações e acompanhamento na implementação de práticas alinhadas aos princípios ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A proposta é ampliar a capacidade competitiva das empresas por meio da incorporação de critérios socioambientais à gestão.

Estrutura do programa

O edital está estruturado em três frentes: ESG, com apoio à jornada de certificação e governança; economia circular, com foco em eficiência produtiva e redução de resíduos; e negócios de impacto, voltada à expansão de empresas com soluções socioambientais.

A iniciativa também prevê a elaboração de planos de ação personalizados e monitoramento técnico ao longo da execução.

Na etapa de seleção, as candidaturas passam por análise documental entre 1º e 5 de abril, com divulgação das empresas escolhidas prevista para 6 de abril. A assinatura dos termos de adesão está programada para ocorrer entre 8 e 10 de abril.