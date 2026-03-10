Indústria do Eusébio prevê exportar 'suco de babosa' com investimento de R$ 15 milhões

A empresa cearense de produtos naturais União Vegetal planeja projeto com o Governo do Estado para a produção de bebida à base da planta Aloe Vera, popularmente conhecida por Babosa. O investimento total é de R$ 15 milhões.

A iniciativa também envolve a capacitação de pequenos produtores do Ceará para o plantio da espécie e tem início previsto para o segundo semestre de 2027.

As informações foram confirmadas pelo fundador da marca, Ronaldo Albuquerque, em entrevista nesta segunda-feira (9), durante a I Feira da Indústria Fiec.

Inicialmente, a ideia do projeto é exportar a produção, uma vez que a empresa já trabalha com a bebida e encontra alta demanda no exterior, principalmente em países frios.

Conforme relata o empresário, a iniciativa conta com apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE). De acordo com ele, o Governo do Estado do Ceará já demonstrou apoio ao projeto.

A proposta consiste em uma parceria entre a iniciativa privada e o setor público para capacitar o pequeno produtor no cultivo da planta. Enquanto o governo e a empresa focam no treinamento técnico, a companhia garante a compra, o beneficiamento e a exportação da produção.

"O Ceará seria o cenário ideal para que essa planta ocorra, já que ela só ocorre em regiões quentes e secas", observou.

O investimento de R$ 15 milhões, de acordo com Ronaldo, seria dividido entre a União Vegetal, o Governo do Estado e o Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e PPPs (FEP).

Ainda não existe definição sobre o número de produtores capacitados e o local de plantio da espécie para o projeto. No entanto, sobre o município escolhido, Ronaldo ressalta que a ideia é buscar uma cidade próxima a Fortaleza, como Beberibe, Chorozinho, Pacajus ou Caucaia.

“Essa planta tem uma característica. Depois dela colhida, ela tem uma vida de 6 horas apenas. Então, o ideal é que eu concentre tudo num local só e a preferência é que seja aqui próximo à Fortaleza. E a gente sabe que alguns municípios têm interesse em nos atrair, então vai ser fácil essa parte”, garante.

Ronaldo Albuquerque, fundador da União Vegetal.

Expansão na Europa

Há 28 anos no mercado, a União Vegetal trabalha com cosméticos e suplementos voltados para o público feminino e teve início em Fortaleza. Hoje, a empresa tem atuação em todo o País e inaugura, em maio, uma operação na Espanha.

A ideia é comercializar produtos para países europeus, como Itália, Portugal, Espanha e França, por meio da plataforma Amazon. Para essa expansão, o investimento foi de cerca de € 300.000, aproximadamente R$ 1,8 milhão.

De acordo com Ronaldo, a diferença entre mercados requer adaptação nas embalagens e tipos de produtos promovidos.

“Aqui no Brasil, quando a gente vai vender um frasco de ômega, ele tem 60, 90 cápsulas. Lá, eles querem 500, 600 cápsulas. Eles não são tão vaidosos quanto nós. Eles se preocupam mais com a saúde do que com a estética. E, lá, tem muita gente com mais idade. Então lá são mais problemas de ossos, articulação, às vezes insônia. E aqui vende muito produto para colágeno, libido feminino”, explica.

Segundo ele, o produto da marca mais vendido no Ceará é um pré-treino líquido. No Estado, a empresa conta com uma fábrica no Eusébio e 106 funcionários. A distribuição dos produtos é feita por meio de lojas especializadas, farmácias e supermercados.

Anvisa não liberou consumo da bebida no Brasil

Para o consumo da bebida em território brasileiro, no entanto, ainda não existe liberação por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ronaldo explica que a dificuldade da autorização da bebida ocorre devido à enorme variedade existente da planta: entre centenas de espécies de Aloe Vera, apenas uma é própria para o consumo humano, discorre.

Assim, a marca deve garantir tanto a origem da espécie quanto a rastreabilidade das plantas utilizadas, desde o plantio até o consumo.

"A legislação sanitária da Anvisa não liberou esse produto ainda no Brasil pra gente, mas a gente tem a permissão para fabricar exclusivamente para exportação. Estamos aguardando a aprovação. Eu acho que é um projeto que vai para o segundo semestre de 2027" Ronaldo Albuquerque CEO da União Vegetal

Por meio de nota, a SDE informou que “o projeto ainda se encontra em fase de estruturação e análise preliminar” e que o Estado está avaliando de que forma pode participar da iniciativa.

Assim, ainda não existe definição formal sobre contrapartida financeira do Estado e outros detalhes, como o mercado de destino da bebida, o município de plantio da espécie e quantos produtores serão capacitados (leia nota abaixo).

Nota do Governo

Sobre o projeto mencionado, o Estado do Ceará está, neste momento, avaliando tecnicamente de que forma poderá participar da iniciativa, considerando os aspectos de viabilidade, interesse público, modelagem institucional e eventual apoio aos pequenos produtores envolvidos.

Até o momento, não há definição formal sobre contrapartida financeira do Estado, uma vez que o projeto ainda se encontra em fase de estruturação e análise preliminar.

Da mesma forma, ainda estão em discussão pontos como o formato de execução, o mercado de destino da bebida, as etapas regulatórias necessárias, incluindo os trâmites relacionados à Anvisa, bem como a definição de local para eventual capacitação dos produtores e a escala mínima de participação.

Assim que houver conclusão dessa etapa e eventual formalização da participação do Estado, as informações poderão ser detalhadas com maior precisão.





