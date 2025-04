Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (15)

A novela 'Garota do Momento' desta terça-feira (15) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Clarice consegue despistar Juliano.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta terça-feira

Clarice consegue despistar Juliano. O cobrador de Nelson ameaça a família de Anita. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Raimundo paga a dívida de Nelson, e proíbe o namoro de Celeste com Edu. Clarice desabafa com Teresa.

Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.