Previsão do signo de Áries para hoje, 1 de maio

A quinta-feira começa com a mente inquieta e o coração dividido. A Lua em Gêmeos fez quadratura com Saturno em Peixes na madrugada, e isso pode ter deixado um gosto amargo em decisões difíceis ou conversas mal digeridas. O céu pede responsabilidade emocional, foco e firmeza. É hora de crescer, mesmo quando isso exige abrir mão do conforto de velhos padrões.

Ao longo do dia, a Lua entra em Câncer e, logo em seguida, tensiona Vênus em Áries. O passado pode bater à porta — seja em forma de lembrança, saudade ou apego. Mas atenção: nem tudo que emociona merece retorno. Urano em quadratura aos nodos lunares deixa claro que, para seguir o fluxo da vida, é preciso deixar ir o que já não vibra com o que você se tornou. Apego não combina com liberdade.

Pode doer soltar o que já foi importante, mas insistir no que já mostrou que não sustenta é trair a si mesmo. Quinta é um dia excelente para fazer cortes simbólicos, organizar decisões e seguir em frente com leveza. Menos justificativas, mais verdade emocional. O céu está chamando para uma virada — mesmo que comece por dentro.

Signo de Áries hoje

Nem tudo precisa ser resolvido com ação imediata. Hoje, seu impulso pode esbarrar na sensibilidade do outro — ou da sua própria criança interna. É tempo de ouvir o que está por trás da impaciência: carência, saudade ou orgulho?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.