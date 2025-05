Veja as previsões do Horóscopo Chinês para maio de 2025

Maio é tempo de agir com sabedoria e sensibilidade. A Serpente convida à introspecção, ao planejamento estratégico e à escuta silenciosa. O elemento Fogo traz paixão e intensidade, então será importante equilibrar impulso com cautela, desejo com propósito. É um bom momento para transformações internas e escolhas mais conscientes.

Veja as previsões mensais para o horóscopo chinês de maio

Rato

Você pode se sentir mais inquieto neste mês. A Serpente pede que você não tente resolver tudo sozinho — algumas respostas virão com o tempo. Evite conflitos desnecessários e observe mais antes de agir.

Boi

Maio favorece estabilidade e trabalho constante, do jeito que você gosta. Mas o céu também pede desapego de antigos padrões. Confiar mais na sua intuição pode abrir caminhos inesperados.

Tigre

A energia do mês é diferente da sua, e isso pode causar algum atrito. É tempo de usar sua força de forma estratégica, sem se precipitar. Respeite seu ritmo e escolha com cuidado onde investir sua energia.

Coelho

Conversas importantes podem acontecer — e você estará mais sensível a elas. Use a delicadeza que é natural a você, mas não deixe de se posicionar. O mês favorece reconciliações e curas emocionais.

Dragão

Você está em alta, com carisma e força pessoal em destaque. No entanto, não confunda poder com imposição. O mês traz oportunidades, mas elas virão para quem souber ouvir antes de agir.

Serpente

Seu mês chegou, e com ele um chamado para renascer. Você pode sentir vontade de mudar a pele, deixar o passado para trás e começar algo novo. Confie: há sabedoria nos ciclos que se encerram.

Cavalo

O mês traz um convite ao foco. Evite se dispersar ou se envolver em muitas frentes ao mesmo tempo. A Serpente ensina que quem economiza energia, ganha fôlego para o que realmente importa.

Cabra

Maio pode te deixar mais reflexivo e sensível. É um bom momento para cuidar de si, olhar para dentro e silenciar o ruído externo. Nutrir o mundo interno será essencial para atravessar esse ciclo.

Macaco

Você está cheio de ideias, mas nem tudo precisa ser dito agora. A Serpente pede estratégia e observação. Planeje com calma e aja no tempo certo — isso pode evitar atritos e garantir melhores resultados.

Galo

Sua visão prática será útil este mês, mas evite rigidez nos julgamentos. Ser exigente demais pode afastar aliados importantes. A vida está pedindo mais fluidez e menos controle nos detalhes.

Cão

O mês ativa questões afetivas e emocionais. Pode surgir um desejo de se proteger ou se afastar. Mas é hora de confiar em quem se mostra disponível. Abrir espaço para vínculos mais verdadeiros fará bem.

Porco

É tempo de rever prioridades e cuidar da sua energia. Você pode sentir vontade de se recolher e repensar planos. Respeite esse movimento: grandes decisões nascem do silêncio interior.