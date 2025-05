Matuê reúne mais de 10 mil pessoas em show da 'Tour 333' em Fortaleza

No quinto show da "Tour 333", o cearense Matuê não escondeu a emoção de realizar um show em casa. No Centro de Eventos do Ceará, na noite de quarta (30), o cantor trouxe estrutura especial com direito a uma plataforma no meio do público. A festa ainda contou presença de familiares do artista, como a mãe e o avô. O cearense ainda recebeu no palco nomes como Brandão e Teto.

Sem dúvida, o que mais chamou atenção da reportagem foi a presença de adolescentes acompanhados dos pais. Clara Marques, CEO e co-fundadora da 30Praum, falou com à coluna sobre o grande público jovem.

Veja também Zoeira Renata curte festa de Matuê em primeira noite em Fortaleza após ganhar o BBB 25

"Fortaleza é nosso coração. Estamos gratos de fazer um evento desse porte. Estamos com cerca de 10 mil pessoas que é surreal, uma realização grande. Principalmente, após termos feito o réveillon de Fortaleza. Preparamos um show especial para Fortaleza, algo que não ocorreu nas cidades por onde passou", contou Clara Marques.

Legenda: Público do show da 'Tour 333' do cantor Matuê, em Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Legenda: Matuê ao lado do cantor Teto em show da 'Tour 333' em Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Sobre a festa em "Fortal", Matuê declarou: "Tem gente de outras cidades que pode ficar com raiva, mas essa é a data mais importante da 'Tour 333'. Cantar em casa, na minha terra, com minha rapaziada, é uma honra. Sonhei muito em ter shows bem planejados, baseado em um disco. Desde o Rock in Rio planejo isso, aliás bem antes. Desde o Rock in Rio estamos melhorando. É o quinto sold out".

Quanto a presença do público adolescente, o cearense falou ter ficado surpreso. "De uns tempos para cá, realmente tenho me surpreendido. Às vezes encontro três gerações da mesma família em shows. Como músico quero conversar com todas as idades e públicos possíveis. Fico feliz de ter essa expansão dentro do som, apesar do meu som muito pessoal, que fala da minha bolha e da minha existência", declarou o artista.

Aos pais, Matuê ainda mandou a seguinte mensagem: "Quem quiser vir, venha! Traz a tia, a vó, o papagaio, o bagulho é livre".

Turnê termina no exterior

A "Tour 333" já passou pelas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Recife e Fortaleza. Os próximos shows ocorrem em Salvador, no dia 3 de maio, e em Floripa no dia 10.

A turnê termina no exterior, na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 14 de junho.