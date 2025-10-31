Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Trapper Matuê é atração do evento que ocorre em diferentes polos de Fortaleza

Opinião

Matuê será atração do Réveillon de Fortaleza pelo segundo ano consecutivo

Evento terá três polos diferentes com dois dias de festa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Outubro de 2025
Cantor Spark olhando para cima em direção ao fotógrafo. Ele usa boné

Opinião

Spark lança 'Tempo Certo' e fala desejo de gravar com Matuê; assista

Alter-ego do jogador Anderson Talisca, trapper busca espaço nas plataformas de música.

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Outubro de 2025
Fotos do cantor Matuê na garagem do prédio onde vive e uma segunda imagem com um amigo

É Hit

Garagem de Matuê em Fortaleza abriga carros de luxo avaliados em R$ 9 milhões; conheça modelos

Na sexta-feira (1º), ele trouxe mais um veículo de São Paulo para o prédio onde vive

João Lima Neto 02 de Agosto de 2025
Cantora de forró, Solange Almeida, em show no Carnaval de Fortaleza. Ela aparece com roupa dourada no meio do palco durante show e atrás o sanfoneiro tocando

É Hit

Forró reina absoluto como gênero preferido do fortalezense em pesquisa; veja ranking

Gospel ultrapassa sertanejo entre os estilos musicais prediletos dos moradores da capital cearense

João Lima Neto 15 de Maio de 2025
Cantor Matuê no palco de evento da 'Tour 333' em Fortaleza. Ele faz gestos no ritmo de uma música de trap

Opinião

Matuê reúne mais de 10 mil pessoas em show da 'Tour 333' em Fortaleza

Além de Brandão e Teto, presença de adolescentes com pais foram destaques de festa

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 01 de Maio de 2025
Renata Saldanha falou destacou sucesso de cantor cearense

Zoeira

Renata curte festa de Matuê em primeira noite em Fortaleza após ganhar o BBB 25

Acompanhada de Eva, ela curtiu show de trap e ganhou carinho de público

João Lima Neto 01 de Maio de 2025
Matuê diz que show de Fortaleza terá uma atualização dentro da nova turnê

Opinião

Matuê quer o Festival ‘Plantão’ na Arena Castelão e revela negociação; assista

Anualmente, evento reúne nomes do rap e trap no Ceará

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Dezembro de 2024
Cantor começou turnê pelo Rio de Janeiro (RJ)

Opinião

Matuê dá detalhes da ‘333 Tour’ e fala sobre o Réveillon em Fortaleza: ‘Um sonho'

Cantor diz que projeto será de mais lucro do que despesas na carreira

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Dezembro de 2024
Matuê, Mari Fernandez e Nattan são alguns dos nomes que participam de evento

É Hit

Cearenses Matuê, Mari Fernandez e Nattan se apresentam no Prêmio Multishow 2024; saiba onde assistir

Evento terá transmissão em TV aberta e pela internet

Redação 03 de Dezembro de 2024
Matuê disputa categoria 'Melhor artista do ano' com Anitta, Liniker e Ana Castela

É Hit

Cearense Matuê é indicado em quatro categorias principais do Prêmio Multishow 2024; veja lista

Tatá Werneck, Tadeu Schmidt e Kenya Sade serão os apresentadores da premiação

João Lima Neto 25 de Outubro de 2024
1 2 3