Garagem de Matuê em Fortaleza abriga carros de luxo avaliados em R$ 9 milhões; conheça modelos

O cearense Matuê nunca escondeu o quanto é apaixonado por carros de luxo. Nas redes sociais, é possível encontrar diferentes vídeos do trapper circulando por Fortaleza (CE) em super máquinas. Neste sábado (2), ele publicou fotos e vídeos de uma ida ao aeroporto em uma Lamborghini Huracán STO.

Em 2022, o site Auto Esporte — especializado em veículos — noticiou que​ a versão com 640 cv chegou ao mercado por R$ 6,5 milhões. Isso o colocava como segundo carro mais caro da marca italiana no país. Atualmente, sites de vendas de automóveis de luxos avaliam o modelo orçados entre R$ 4,8 milhões a R$ 5,9 milhões.

Veja Matuê circulando com carro de luxo:

Matuê chamou atenção nas redes sociais ao trafegar com o veículo pela capital cearense. Ele chegou a filmar outros carros dele enfileirados.

O STO se destaca pelo design aerodinâmico, incluindo uma asa traseira maior com snorkel no teto e uma "barbatana de tubarão", além de uma carroceria em fibra de carbono. O motor V10 5.2L entrega 640 cv, o mesmo do Huracán Performante e Evo, e o carro possui tração traseira, direção nas rodas traseiras e freios CCMR.

Brabus é novidade em garagem milionária

Legenda: Matuê divulgou chegada de novo carro e garagem Foto: Reprodução/Instagram

Uma novidade da garagem do cearense é uma Brabus 800, uma versão modificada da Mercedes-AMG G 63. Na sexta-feira (1º), em publicação do Instagram, o cantor chegou a publicar foto do carro sendo transportado de São Paulo (SP) para Fortaleza, onde mora. "Primeira do Brasil com kit off road", informava a mensagem.

Segundo o site oficial da Brabus — empresa de tuning de alto desempenho especializada em veículos Mercedes-Benz, Smart, Tesla e Maybach — a versão mais simples do veículo custa o montante de R$ 3 milhões. Já o modelo mais robusto, com alguns dispositivos opcionais, chega ao valor R$ 3,3 milhões, dependendo da cotação do dia do euro.

É um veículo de alto desempenho que combina a robustez do Classe G com a personalização da Brabus, focada em performance e luxo.

A versão Brabus geralmente inclui modificações no motor, resultando em mais potência e torque, além de alterações estéticas e aerodinâmicas. No final do ano passado, a cantora Ludmilla apareceu nas redes sociais com um carro semelhante.

Ainda em fotos divulgadas pelo cantor em rede social, ele revelou ter também uma Land Rover Sport que, dependendo do modelo, pode custar de R$ 500 mil a casa de R$ 1 milhão.