Cantores de forró colecionam carros de luxo como Porsche e Mercedes em garagens; veja lista

Quem acompanha as redes sociais de cantores de forró do Ceará encontra imagens relacionadas aos shows, momentos de lazer e até mesmo a ostentação de veículos de luxo.

A coluna apresenta alguns dos carros mais usados por nomes da música do estado. Os forrozeiros possuem na garagem modelos de Land Rover, Mercedes e Porsche.

Mari Fernandez: Range Rover Evoque

Legenda: Range Rover Evoque Foto: Divulgação

A cantora cearense Mari Fernandez realizou o sonho de comprar um carro de luxo na última semana. Ela divulgou foto no Instagram ao lado de uma Range Rover Evoque.

"Obrigada minha família MFZ por acreditarem tanto em mim e me ajudarem a conquistar tantas coisas fantásticas", declarou Mari Fernandez.

O valor da Range Rover Evoque pode variar, dependendo da versão, de R$ 383 mil a R$ 400 mil.

Nattan: Porsche Macan

Legenda: Porsche Macan Foto: Divulgação

O cantor de forró Nattan é um dos nomes apaixonados por carros. Um dos mais caros na garagem do cearense é uma Porsche Macan.

Segundo sites especializados, as versões do veículo podem custar de R$ 415 mil até R$ 635 mil. O destaque do carro do forrozeiro é a cor que chama atenção, um tom de azul claro.

Xand Avião: Porsche 911

Legenda: Porsche 911 Foto: Reprodução/Instagram

O comandante do Aviões também um dos nomes que guarda uma super máquina na garagem. Xand Avião é dono de uma Porsche 911.

Os sites especializados em automóveis apontam o preço estimado do modelo em R$ 769 mil. Algumas versões podem chegar ao preço de R$ 1 milhão.

Zé Vaqueiro: Ranger Rover Velar

Legenda: Ranger Rover Velar Foto: Divulgação

O pernambucano Zé Vaqueiro, radicado no Ceará, guarda na garagem um importado da fabricante inglesa Land Rover.

Ele usa o modelo Ranger Rover Velar, estimado em preços que variam de R$ 547 mil e R$ 595 mil.

Wallas Arrais: Mercedes C 200

Legenda: Modelo Mercedes-Benz C200 Foto: Reprodução/Redes sociais



O cearense Wallas Arrais também é outro forrozeiro que guarda bens de luxo na garagem. Um dos carros do cantor que chama atenção é o modelo Mercedes C 200.

O veículo tem valor de mercado que varia entre R$ 349 mil a R$ 399 mil, dependendo da versão.