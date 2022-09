João Gomes tem jantar com Maisa Silva em São Paulo

O cantor João Gomes e a atriz Maísa Silva se encontraram em São Paulo, na noite de quarta-feira (20). Os dois jantaram com amigos em uma hamburgueria. O cantor pernambucano chegou a publicar vídeo, nos stories do Instagram, da reunião com a música "A Banda" de Chico Buarque.

"Me trouxeram pra Igreja. Noite abençoada", escreveu João Gomes em stories do Instagram.



Pela manhã, o cantor fez registros em um shopping acompanhado de um membro da banda. Ele chegou a comprar roupas e mostrar o look aos seguidores.

João Gomes já revelou que foi apaixonado por Maisa

Em dezembro de 2021, o cantor João Gomes revelou que já foi apaixonado pela atriz Maisa Silva. O cantor compartilhou no Instagram uma mensagem antiga que enviou para a artista em que se declara: "Te amo", escreveu.

Foto: reprodução

Ao mostrar um print com uma mensagem recente onde a apresentadora diz ter curtido um show dele, João Gomes, que tem 19 anos, deixou escapar uma conversa de quando revelou os sentimentos para a atriz.

Uma 'maneirada' nas brincadeiras sobre romance

Com a repercussão e a possibilidade de um affair entre os dois, o cantor João Gomes revelou — em julho deste ano — que a apresentadora Maísa Silva, 20, pediu para ele dar uma "maneirada" nas brincadeiras sobre os rumores de um relacionamento, pois o assunto estava ficando "sem controle".

O dono do hit "Eu tenho a senha" conheceu Maísa no ano passado durante uma apresentação dele em São Paulo. Desde então, eles começaram uma relação de amizade.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit