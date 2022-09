Simaria sobe ao palco em show solo de Simone e chora ao cantarem juntas; veja vídeo

Cerca de um mês após o anúncio do fim da dupla sertaneja Simone e Simaria, o público que assistia ao primeiro show de carreira solo de Simone no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP) teve uma surpresa: Simaria apareceu sem avisar e subiu ao palco com a irmã, reacendendo no público a esperança de um retorno da dupla. O momento foi registrado por fãs e publicado nas redes sociais.

É a primeira vez que as duas são vistas juntas em um palco desde o ponto final na história das Coleguinhas. Enquanto Simone iniciava o sucesso "Loka", Simaria apareceu cantando a parte da música que originalmente era cantada por ela.

Durante o momento, as irmãs se abraçaram emocionadas. "Quem tá feliz de ver Simone e Simaria juntas?", pergunta Simaria, enquanto Simone está aos prantos ao lado da irmã, que também parece cair em lágrimas. Simaria diz ainda que estava "com saudade da banda".

À plateia, ela justifica a aparição dizendo que não se despediu do público como gostaria, que é em cima do palco.

"Que vocês saibam que por trás de uma cantora como eu, como a Simone, tem pessoas como vocês, que choram, que sofrem, que passam por guerra, por batalha, por luta. Vocês não tem noção do que eu e essa menina temos passado nos últimos meses", disse Simaria.

"Só tenho uma coisa para dizer a vocês: minha voz está voltando", disse Simaria, que passou por problemas vocais.

Apesar das expectativas geradas sobre a volta das Coleguinhas, Simaria disse que em breve elas estarão "juntas nos palcos da vida, cantando", porém "não juntas porque agora ela vai seguir a carreira solo dela, que é o sonho dela, então a gente tem que respeitar o sonho das pessoas".

"Eu quero que ela seja sempre feliz e que ela faça muito sucesso e eu vou estar sempre ali por trás, escolhendo repertório, ajudando ela", disse a irmã de Simone.

Ao registrar o momento, Nivardo Paz, que já compôs para a dupla, comemorou o reencontro. "Coração não 'guenta' não", disse. "É divino ver minhas canarinhas juntas no palco!", celebrou.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit