"Bom domingo a todos. Muito obrigado", disse o Papa Francisco neste domingo (6) à multidão reunida na praça São Pedro durante a missa dominical do Vaticano. É a primeira aparição do pontífice desde o retorno ao país. Ele surgiu em cadeira de rodas e com o auxílio de oxigênio pela via nasal.

A missa foi conduzida por bispos diante da frágil situação do Santo Padre. O próprio Francisco publicou nas redes sociais uma mensagem na qual divide a situação do próprio estado de saúde e de espírito.

"Convosco, queridos irmãos e irmãs doentes, neste momento da minha vida, compartilho muito: a experiência da enfermidade, de me sentir frágil, de depender dos outros em tantas coisas, de precisar de apoio", escreveu.

Legenda: Papa atravessou um corredor no meio da plateia e cumprimentou várias pessoas Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (6), porém, embora em breve aparição, o Papa acenou bastante para a multidão de fiéis, em movimento de força. Ele atravessou um corredor no meio da plateia e cumprimentou várias pessoas. Todos aplaudiram a chegada do pontífice. Depois, ficou mais afastado em um palco. As informações são do g1.

O perfil oficial do Vaticano nas redes sociais publicou um vídeo no qual mostra mais detalhes a respeito da aparição do Papa. Veja:

A saúde do Papa Francisco

O Papa Francisco passou cinco semanas internado em um hospital de Roma devido a uma pneumonia que atingiu os dois pulmões. O quadro, segundo médicos, logo tornou o estado de saúde dele complexo.

Ele foi liberado há duas semanas, quando retornou à residência no Vaticano.

Legenda: Depois de passar pelo meio da multidão, pontífice ficou mais afastado, em um palco Foto: Reprodução/Instagram

Embora de volta, recebeu recomendação de médicos para que ficasse dois meses em repouso e evitasse ao máximo o contato com grandes grupos de pessoas.

A última vez que ele havia aparecido ao público no Vaticano foi no fim de fevereiro, quando já apresentava problemas respiratórios e precisou que um auxiliar lesse o sermão na ocasião.