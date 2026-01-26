Veja o que se sabe sobre o vírus Nipah, registrado na Índia e altamente letal

Dois casos de infecção pelo vírus Nipah foram confirmados por autoridades sanitárias da Índia no último dia 13. A infecção, que já provocou epidemias no final dos anos 1990, é definida pelos órgãos de saúde como "altamente fatal, mas de propagação limitada".

Duas enfermeiras de um mesmo hospital indiano estão internadas com um quadro de inflamação do cérebro (encefalite) que progrediu rapidamente e insuficiência respiratória. Cerca de 100 pessoas foram orientadas a fazer quarentena na capital do estado, Calcutá. As informações são do jornal Estadão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre o vírus devido ao potencial de causar uma emergência de saúde pública. A doença tem uma taxa de mortalidade de 40% a 75%, segundo a OMS.

O Ministério da Saúde indiano informou que “ações coordenadas imediatas foram iniciadas; apoio laboratorial, vigilância reforçada, gestão de casos, medidas de controle de infecção e orientação especializada foram mobilizados”.

O que é o vírus Nipah?

A primeira epidemia de Nipah foi registrada em 1998 depois que o vírus se espalhou entre criações de suínos na Malásia. O vírus tem o nome do povoado neste país do sudeste asiático onde foi descoberto.

As epidemias provocadas por este vírus são raras, mas o Nipah foi classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com o ebola, o zika e a covid-19, como uma das doenças com prioridade para estudos por seu potencial de causar uma pandemia.

O vírus Nipah é transmitido aos seres humanos por animais, por alimentos contaminados. Também pode ser passado diretamente de pessoa a pessoa, por fluidos corporais ou gotículas respiratórias.

Os morcegos frugívoros, portadores naturais do vírus, foram identificados como a causa mais provável das epidemias posteriores.

Não existe vacina contra o Nipah.

Sintomas

Febre alta;

Vômitos;

Infecção respiratória;

Tosse;

Dificuldade de respirar;

Casos graves também podem incluir convulsões e inflamação cerebral que leva ao coma.

Epidemias anteriores

A primeira epidemia de Nipah deixou 100 mortos na Malásia e um milhão de porcos foram sacrificados para conter o vírus. A doença também se disseminou em Singapura, com 11 casos e um óbito entre trabalhadores de matadouros que tiveram contato com porcos importados da Malásia.

Desde então, a doença foi detectada sobretudo em Bangladesh e na Índia, que registraram suas primeiras epidemias em 2001. Bangladesh foi o país mais afetado nos últimos anos, com mais de 100 óbitos desde 2001.

Duas epidemias na Índia causaram mais de 50 mortes antes de serem controladas. O estado de Kerala, no sul do país, registrou dois óbitos provocados por Nipah.