Bangladesh registra primeira morte por vírus Nipah do ano, após homem beber suco contaminado

Um homem morreu em Bangladesh, no sul da Ásia, contaminado pelo vírus Nipah após beber um suco de tâmaras "cru", que não fora submetido a um preparo especializado. O óbito é o primeiro provocado pela doença neste ano. O micro-organismo causador da patologia é transmitido através do consumo de alimentos contaminados ou do contato com fluidos corporais de morcegos, porcos ou pessoas infectadas.

O caso aconteceu na cidade de Manikganj, a cerca de 50 km da capital do País, Dhaka. A informação foi confirmada pela diretora do Instituto de Epidemiologia, Controle de Doenças e Pesquisa (IEDCR) do Ministério da Saúde à agência de notícias Reuters.

“A amostra foi enviada para exame laboratorial e deu positivo. Soubemos que a pessoa bebia seiva de tâmaras crua”, detalhou ao veículo.

Devido ao incidente, o governo de Bangladesh emitiu um aviso para a população alertando sobre o risco de contaminação pela ingestão do suco "cru" de tâmaras parcialmente consumidas por morcegos e pássaros.

No ano passado, cerca de 10 pessoas morreram pelo Nipah no país do sul asiático, de um total de 14 infectados, número é o maior em sete anos, segundo o IEDCR. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de letalidade pelo vírus varia entre 40% e 75%.

Nipah: transmissão e sintomas

O Nipah é um vírus zoonótico transmitido de animais para humanos. Não há vacina para a doença, e o tratamento se limita a suporte aos sintomas.

Os principais sintomas iniciais da doença são febre, dores de cabeça, vômitos e dor de garganta. Também há casos em que os pacientes têm pneumonia atípica e dificuldade para respirar.

Em casos graves, pode ocorrer encefalite — inflamação das meninges, membranas que recobrem o sistema nervoso central — com evolução para convulsão.

O período de incubação do vírus (intervalo entre a infecção e o início dos sintomas) varia de 4 a 14 dias. O diagnóstico pode ser feito por teste RT-PCR de fluidos corporais e detecção de anticorpos.

A contaminação se dá por contato com fluidos corporais de morcegos, porcos ou pessoas infectadas. O consumo de frutas contaminadas com urina ou saliva de morcegos infectados também uma fonte de infecção.