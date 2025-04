Saiba quem é Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru que pediu asilo ao Brasil após condenação

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil na tarde desta quarta-feira (16), após pedir asilo diplomático por conta de uma condenação na Justiça peruana. Ela e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram sentenciados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro no caso da construtora Odeberecht, que se desdobrou na Operação Lava Jato.

Heredia fez o pedido de asilo na Embaixada do Brasil em Lima logo após o anúncio da sentença. Em coordenação com o governo peruano, o governo Lula (PT) concedeu o asilo, e ela obteve um salvo-conduto para deixar o país. Conforme um advogado, Nadine atualmente luta contra um câncer, e a condição de saúde foi levada em conta na aprovação do pedido.

O ex-presidente peruano saiu do tribunal preso, e Nadine não chegou a comparecer à audiência. Devido à boa relação do marido com o presidente Lula e com o PT, Heredia buscou refúgio a embaixada brasileira com o filho Samir Mallko Ollanta Humala Heredia.

Os promotores acusaram Humala e sua esposa de lavagem de dinheiro por supostamente ocultarem o fato de que receberam três milhões de dólares (5,62 milhões de reais na época) da Odebrecht para sua campanha presidencial de 2011.

Veja também Mundo Ex-presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão por receber propina da Odebrecht Mundo Gaudí é declarado 'venerável' pelo papa Francisco e pode ser canonizado pela Igreja Católica

Avião da FAB transportou ex-primeira-dama

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi deslocado ao Peru para transportar a ex-primeira-dama e seu filho pequeno. Os dois desembarcaram na Base Aérea de Brasília no fim da manhã desta quarta.

Nadine deverá ter reuniões em Brasília com autoridades federais para regularizar sua entrada e tratar de seu status de asilada política, bem como informar ao governo sobre seus planos de permanência no País.

Quem é Nadine Heredia?

Nadine Heredia tem 48 anos e começou na política no início de sua vida adulta. Ela se formou em comunicação social e se especializou em sociologia. Durante a gestão do marido, que ficou na Presidência do Peru entre 2011 e 2016, Heredia participou ativamente e foi especulado que ela poderia concorrer em uma eleição.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.