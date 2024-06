Princesa Kalina, da Bulgária, chama atenção por 'transformações' na aparência; veja antes e depois

O condicionamento físico da princesa da Bulgária, Kalina, de 52 anos, repercutiu entre os internautas nesta semana, lhe rendendo o apelido de "princesa fisiculturista". No entanto, essa não é a primeira vez que a aparência da monarca chama a atenção na internet.

Ao longo dos anos, as mudanças físicas, principalmente no rosto da filha do último rei do País, Simeão II, alimentaram boatos de que ela seria adepta a realização de procedimentos estéticos. Porém, a possibilidade foi negada pelo marido da monarca, o navegador espanhol Kitín Muñoz, que esclareceu que a esposa foi alvo de um erro médico que gerou diversos problemas de saúde.

“Quando ela tinha oito anos, ela quebrou os dois dentes na escola. Em 1999, enquanto estudava arte em Londres, ela foi ao dentista para colocar capas, mas o dentista perfurou muito na base do osso”, explicou à revista Hola, em 2018.

Foto: PARASKEVA GEORGIEVA / POOL / AFP

Segundo ele, a infecção retornou em 2000, quando o casal estava em uma expedição em alto-mar. Devido à demora em conseguir atendimento médico, a condição da princesa piorou, afetando parte do olho dela.

"A impossibilidade de ir ao hospital e as condições do mar fizeram com que a infecção progredisse e piorasse, afetando parte do olho. Tivemos que evacuá-la com urgência e ela foi operada (…). A prioridade era limpar a infecção, mas a intervenção causou danos estéticos, o que não era importante naquela altura, pois o vital era salvar o olho e o nariz da infecção", explicou na época.

Todas as teorias absurdas sobre as diferentes operações e tratamentos cosméticos de Kalina nada mais são do que desinformação" Kitín Muñoz Navegador espanhol e marido de Kalina

Foto: BORYANA KATSAROVA / AFP

Foto: BORYANA KATSAROVA / AFP

Recentemente, a aparência de Kalina voltou a ser assunto, após ela comparecer a uma cerimônia fúnebre do Rei Fernando I, no fim de maio. Na ocasião, o físico atlético da mulher foi destacado pelos internautas.

Legenda: Kalina foi clicada durante cerimônia fúnebre do Rei Fernando I Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Sobre o assunto, a princesa explicou que as mudanças no corpo dela ocorreram devido aos treinos extensos, o que acabou ocasionando o desenvolvimento de músculos.

A membro da Família Real búlgara, que não tem nenhum cargo oficial, já que a monarquia foi dissolvida na Bulgária, é amazona profissional.