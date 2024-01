Incêndio em dormitório de escola na China deixa 13 mortos

Um incêndio no dormitório de uma escola deixou 13 mortos na província de Henan, no centro da China, neste sábado (20). As mortes foram confirmadas pela agência estatal Xinhua.

Os bombeiros receberam o aviso de um incêndio na escola Yingcai do vilarejo de Yanshanpu na noite de sexta-feira (19). As vítimas estudavam no terceiro ano do ensino primário e tinham em torno de.9 anos.

Uma outra pessoa ficou ferida. O sobrevivente foi encaminhado para atendimento hospitalar e está em condição estável. .

As autoridades locais estão investigando a origem do fogo, de acordo com a Xinhua. A escola funciona como um internato e atende principalmente crianças que moram em áreas rurais.

Os alunos costumam voltar para casa a cada duas semanas, mas esse era o fim de semana em que permaneceriam na instituição.

Em novembro, 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas por outro incêndio na China. O fogo atingiu os escritórios de uma empresa de carvão na província de Shanxi, no norte do país.