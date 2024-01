Menino de dois anos morre de fome e desidratação após pai ter infarto no Reino Unido

Um menino de 2 anos morreu de fome e desidratação após o pai ter sofrido um infarto em casa, em Lincolnshire, no Reino Unido. Os corpos de pai e filho foram encontrados por uma assistente social e o proprietário do imóvel em que eles estavam em 9 de janeiro. As informações são dos tabloides The Sun e The Mirror.

Segundo as publicações, os dois haviam sido vistos pela última vez duas semanas antes. As investigações apontam que Kenneth Battersby, de 60 anos, já tinha um problema cardíaco pré-existente e infartou alguns dias após o Natal.

Veja também

"A assistente social foi à casa rever Bronson [a criança]. O proprietário chegou com a chave, entrou com a assistente social, e eles acharam os dois corpos, tragicamente, o que é simplesmente horrível e devastador para todos os envolvidos", disse um porta-voz do Conselho do Condado de Lincolnshire ao Mirror.

A mãe da criança lamentou o ocorrido e disse não ter conseguido pegar o corpo do filho. "Não pude pegá-lo porque seu corpo era muito frágil. Eu só pude tocá-lo. Ele ficou lá por muito tempo", afirmou a mulher, identificada como Sarah.

De acordo com a polícia de Lincolnshire, as mortes não são tratadas como suspeitas.