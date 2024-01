Promotor que investigava invasão a canal de TV no Equador é assassinado a tiros, diz MP

O promotor antimáfia César Suárez, que investigava a invasão de homens armados ao canal estatal de televisão TC no dia 9 de janeiro, foi assassinado nesta quarta-feira (17) na cidade de Guayaquil. A informação foi dada à AFP por uma fonte do Ministério Público equatoriano.

"Lamentavelmente é verdade", confirmou uma responsável do órgão, ao ser perguntada sobre o homicídio. Suárez tinha sido encarregado de determinar que grupo criminoso esteve por trás da espetacular invasão do canal em plena transmissão ao vivo de um programa.

O Equador enfrenta onda de violência nos últimos anos com sequestros de policiais, traficantes que fugiram da prisão, tumultos em presídios, ataques com explosivos nas ruas e o tráfico de drogas.

Emboscada

Ele foi morto a tiros enquanto estava em seu carro, de acordo com o jornal equatoriano El Universo. Os policiais teriam achado mais de 20 marcas de tiro no veículo do promotor.

Segundo o jornal, Suárez saía do complexo da Polícia Judiciária, local onde ficava seu escritório, quando foi seguido por suspeitos que o atacaram.

"Os ataques contra os nossos colegas do Judiciário continuam. O assassinato do promotor César Suárez não pode ficar impune. Minha solidariedade à família e aos meus colegas promotores", publicou a juíza Fabiola Gallardo.