SpaceX lança primeira missão da Ax-3 nesta quinta (18) com quatro tripulantes europeus

A Space X, do bilionário Elon Musk, enviará uma tripulação totalmente europeia rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês) em uma missão com a empresa de Houston Axiom Space. O lançamento, o terceiro da Axiom (Ax-3), deve ocorrer às 16h49, horário local (18h11 do horário de Brasília) de quinta-feira (18), do Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida (sudeste). A expectativa é de que os tripulantes da nave pousem às 7h15 (horário de Brasília), da sexta-feira (19).

A tripulação de quatro membros ocupará uma cápsula SpaceX Crew Dragon, que será acoplada à parte superior de um foguete Falcon 9. "Isso marca uma nova era de oportunidades para que os países se juntem à comunidade espacial internacional", disse o chefe de integração e operações de missões da Axiom Space, Derek Hassmann, sobre a Axiom Mission 3 (Ax-3).

Hassman observou que a missão "muda o paradigma de como as agências espaciais acessam a órbita terrestre baixa para a exploração e pesquisa em microgravidade".

Quem são os tripulantes

O piloto e coronel da força aérea turca Alper Gezeravci se junta ao sueco Marcus Wandt, que será o segundo dessa nacionalidade no espaço, e Walter Villadei, um coronel da força aérea italiana que voou anteriormente em uma aeronave espacial da Virgin Galactic.

A tripulação é comandada pelo astronauta chefe da Axiom, Michael López-Alegría, cidadão espanhol e americano, ex-astronauta da agência federal Nasa.

Histórico de missões

Esta é a primeira missão para a ISS da Axiom na qual os três assentos pagos foram comprados por agências de países, em vez de serem vendidos a pessoas ricas.

Os custos exatos não foram revelados, mas em 2018, quando a empresa anunciou o programa pela primeira vez, que envolve alugar hardware da SpaceX e pagar à Nasa pelos serviços, fixou um preço de US$ 55 milhões (R$ 271 milhões, na cotação atual) por assento.

Mais recentemente, a spacenews.com informou que a Hungria estava planejando um acordo de US$ 100 milhões(R$ 493 milhões) com a Axiom para uma futura missão em que um astronauta húngaro participaria.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem mostrado grande interesse na missão, apresentando Gezeravci ao público turco antes de sua reeleição no ano passado e chamando o jovem de 21 anos, treinado na força aérea, de "um piloto turco heroico".

"Vemos isso como um novo símbolo de uma Turquia em crescimento, mais forte e assertiva", disse Erdogan sobre a missão espacial na terça-feira.