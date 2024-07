Explosão hidrotermal lança coluna de água fervente no Parque de Yellowstone, nos EUA; veja vídeo

Uma explosão hidrotermal assustou turistas no Parque Nacional Yellowstone, em Wyoming, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na terça-feira (23), quando foi lançada ao ar uma coluna de água fervente, lama e rochas. As informações são do jornal New York Times.

Com a explosão, uma seção de passarela foi destruída e dezenas de pessoas no local correram em busca de segurança. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que não houve feridos, mas a área permaneceu fechada ao público. Vídeos do momento foram registrados por turistas

Uma turista que gravou o evento pelo celular disse que estava fazendo um tour guiado com a família quando o guia apontou o vapor subindo do solo. "De repente, virou uma nuvem escura enorme cheia de pedras", disse a mulher, identificada como March. Ela afirmou que gritou para os dois filhos pequenos correrem e procurou pela mãe, de 70 anos, que havia perdido de vista. Quando a mãe reapareceu, a turista disse que "ela estava coberta de cinzas, dos pés à cabeça."

Transformação de água em vapor

Michael Poland, cientista responsável pelo Observatório de Vulcões de Yellowstone, disse que explosões como essa acontecem quando a água subterrânea se transforma repentinamente em vapor no sistema hidrotermal do parque.

A mudança pode ser causada por um evento importante como um terremoto. “Esse não é o caso aqui. O que tivemos foi uma mudança muito localizada neste sistema hidráulico. A pressão pode aumentar e você pode ter uma explosão como esta", disse