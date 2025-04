Trump apresenta 'cartão de ouro', que vai garantir residência nos EUA por US$ 5 milhões

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o "gold card", ou "cartão de ouro" em português, que possibilita adquirir a residência no país por US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões). O item foi apresentado nesta quinta-feira (3) e será vendido a partir próxima semana.

"Por US$ 5 milhões isso pode ser seu. Esse foi o primeiro dos cartões. Você sabe qual cartão é esse? É o cartão de ouro. Cartão de ouro do Trump", disse o republicano, a bordo do Air Force One.

O cartão, simbolicamente revestido em material dourado, traz a imagem de Trump em primeiro plano, e, ao fundo, a Estátua da Liberdade. O título "Cartão do Trump" aparece cercado por estrelas. "Sou o primeiro comprador. Muito emocionante, não?", declarou o presidente.

Para Trump, o "cartão de ouro" será uma oportunidade de diminuir a dívida interna do País, já que é destinado para investidores internacionais e donos de comércio. Os US$ 5 milhões irão diretamente para o Tesouro americano, diferentemente do que acontece com o tradicional visto EB-5, que permitia a residência ao investir pelo menos US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) em uma empresa que tenha ao menos dez funcionários, mas não garantia a cidadania.

Essa é a primeira vez que a possibilidade de morar nos EUA poderá ser comprada. Em fevereiro, o governo afirmou que a expectativa era de vender pelo menos um milhão de cartões e não descartou que os oligarcas russos possam adquirir o novo visto.

