Trump informa a aliados que Musk deixará governo e cargo no DOGE em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou com pessoas próximas que Elon Musk deve deixar o seu governo nos próximos dias, segundo o site americano Politico.

De acordo com o portal, a decisão foi tomada consentidamente pelos dois. Além disso, o chefe dos EUA estaria feliz com o trabalho do empresário a frente do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), mas que seria a hora de Musk assumir somente um papel de apoio.

Após a publicação da informação, nesta quarta-feira (2), a Casa Branca se manifestou sobre o assunto.

“Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do governo quando seu trabalho incrível no DOGE estiver concluído”, afirmou a porta-voz do governo trumpista, Karoline Leavitt.

Na segunda-feira (31), em conversa com repórteres, Trump já havia dados sinais de que o milionário iria deixar seu cargo ativo na política.

“Em algum momento Elon vai querer voltar para sua empresa. Ele quer. Eu o manteria enquanto pudesse mantê-lo", declarou o presidente.

