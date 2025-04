Donald Trump anuncia taxação de 10% em produtos brasileiros: 'Fazer a América rica novamente'

“Esse é o dia da libertação que estamos esperando há muito tempo”, começou o presidente americano Donald Trump nos jardins da Casa Branca, em Washington, durante anúncio da lista dos 185 países afetados pelo "tarifaço global", que começa a valer a partir desta quinta-feira (3) com cobranças de 10% a 50%.

O Brasil figura na lista com 10% de tarifas em todos os produtos nacionais que são importados para o território norte-americano.

A China integra o grupo de nações com 34% de taxação, como também a União Europeia com 20%. Mas quem lidera entre os mais de 100 países é a comunidade ultramar Saint-Pierre e Miquelon, que tem controle francês, e que serão tarifados em 50% assim como o Lesoto, que vem em segundo lugar. “Por décadas, nosso país vem sendo roubado por países amigos e inimigos. (...) Isso não vai mais acontecer”, disse Trump.

Para Trump, o anúncio será “lembrado como o dia em que a indústria americana renasceu”.

Legenda: Algumas tarifas já anunciadas anteriormente por Trump voltarama valer hoje, e que se somam as reveladas nesta tarde de quarta-feira (02) Foto: Saul Loeb / AFP

"Finalmente conseguir fazer com que os Estados Unidos sejam grandes de novo, maiores do que jamais foram. Vamos reforçar nossa indústria doméstica, vamos abrir outros mercados no exterior”, e que “isso vai significar maior competição e preços mais baixos para os consumidores [americanos]”.

Outras cobranças

Outras taxas já assinadas por Trump também passaram a valer nesta quarta-feira (2), como a cobrança de 25% sobre carros importados pelos EUA e as taxas de 25% sobre as exportações feitas ao país e que não se enquadrem no USMCA, que é o acordo comercial que existe entre Estados Unidos, México e o Canadá. “Muitas vezes, os amigos são piores do que os inimigos no que diz respeito às tarifas, e esse desequilíbrio devastou a nossa economia. (...) É por isso que, a partir da meia-noite, vamos impor 25% de tarifas em todos os automóveis importados”, disse Trump.