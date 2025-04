Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes; confira lista dos maiores bilionários de 2025

O empresário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, lidera a lista dos bilionários da Forbes em 2025, divulgada nesta terça-feira (1º). Com um patrimônio estimado em US$ 342 bilhões, Musk reassumiu o topo do ranking, ultrapassando nomes de peso do mundo dos negócios. A informação é do g1.

No ano anterior, o francês Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH, ocupava a primeira colocação, mas perdeu espaço e agora figura em quinto lugar, com uma fortuna de US$ 178 bilhões.

O topo do ranking ainda tem Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, consolidando a influência do setor tecnológico na lista dos mais ricos do mundo.

Confira a lista com os cinco homens mais ricos do mundo

1. Elon Musk, CEO da Tesla

Com uma fortuna de US$ 342 bilhões, Musk se volta ao topo da lista, apesar das oscilações no mercado financeiro que impactaram as ações da Tesla. Além da montadora de veículos elétricos, ele comanda a rede social X e a SpaceX, além de ter participado da fundação da OpenAI, responsável pelo ChatGPT.

Natural de Pretória, na África do Sul, Musk cresceu em uma família de classe alta e fez sua trajetória no mundo dos negócios nos Estados Unidos. Atualmente, além de suas empresas, desempenha papel no governo americano, sendo um dos principais aliados do presidente Donald Trump. Ele lidera o Departamento de Eficiência (DOGE), que visa a redução de gastos públicos.

2. Mark Zuckerberg, CEO da Meta

Fundador do Facebook aos 19 anos, Zuckerberg expandiu a empresa para um império digital que inclui Instagram, WhatsApp e Threads. Em 2021, a companhia passou a se chamar Meta, apostando no conceito de metaverso.

Apesar das incertezas em relação ao novo modelo de negócios, o crescimento do setor de inteligência artificial impulsionou a valorização das ações da empresa. Com isso, Zuckerberg alcançou a segunda posição no ranking, acumulando um patrimônio de US$ 216 bilhões.

3. Jeff Bezos, fundador da Amazon

Criador da gigante do comércio eletrônico Amazon, Jeff Bezos começou sua carreira no mercado financeiro antes de fundar a empresa em 1994. O que inicialmente era uma livraria virtual se tornou um dos maiores marketplaces do mundo.

Desde que deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021, Bezos passou a se dedicar a outros empreendimentos, como o jornal The Washington Post e a companhia aeroespacial Blue Origin. Seu patrimônio atual é de US$ 215 bilhões.

4. Larry Ellison, cofundador da Oracle

À frente da Oracle, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, Larry Ellison ocupa a quarta posição na lista dos bilionários. A valorização da companhia nos últimos anos, impulsionada pela integração de inteligência artificial aos serviços em nuvem, elevou a fortuna dele para US$ 190 bilhões.

Ellison fundou a Oracle em 1977 e permaneceu como CEO até 2014, quando passou a atuar como diretor de tecnologia e presidente do conselho da empresa.

5. Bernard Arnault, CEO da LVMH

Dono do maior império de marcas de luxo do mundo, Bernard Arnault viu sua fortuna diminuir em meio à queda no setor de artigos de alto padrão. A LVMH, conglomerado que controla grifes como Louis Vuitton, Dior, Sephora e Tiffany’s, sofreu impactos econômicos que fizeram Arnault cair para a quinta posição no ranking, com US$ 178 bilhões.

Novos bilionários

A lista da Forbes deste ano trouxe algumas surpresas. Figuras do mundo do entretenimento, como o ator Arnold Schwarzenegger e o cantor Bruce Springsteen, passaram a integrar o grupo de bilionários.

Schwarzenegger, conhecido pela carreira no cinema e por ter sido governador da Califórnia, acumula um patrimônio de US$ 1,1 bilhão. Já Springsteen, ícone do rock americano, soma US$ 1,2 bilhão graças ao sucesso de sua carreira musical e aos direitos autorais das canções.

