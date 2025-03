Após reclamação de criança sobre 'monstro', babá encontra homem escondido embaixo de cama nos EUA

Uma babá nos Estados Unidos passou por um momento de grande tensão ao tentar tranquilizar uma criança que afirmava haver um "monstro" debaixo da cama. O que parecia somente um medo infantil se confirmou como um perigo real: um homem estava escondido no local, informou a polícia na quarta-feira (26).

O incidente ocorreu na cidade de Great Bend, no estado do Kansas. O suspeito, identificado como Martin Villalobos Junior, de 27 anos, havia morado na residência e possuía uma ordem judicial que o proibia de se aproximar do local.

Segundo o escritório do xerife do condado de Barton, a babá estava colocando as crianças para dormir quando uma delas reclamou sobre a presença de algo sob a cama. Ao tentar demonstrar que não havia nada ali, a cuidadora se deparou com o indivíduo escondido.

O encontro inesperado resultou em um confronto físico entre a babá e o suspeito. Apesar da luta, o homem conseguiu escapar da residência. No entanto, ele foi localizado e detido pela polícia na mesma área na manhã seguinte.

Villalobos Junior enfrenta acusações de sequestro, invasão de domicílio, agressão e exposição de menores a risco. Ele está detido na prisão do condado de Barton, com fiança estipulada em 500 mil dólares (cerca de 2,8 milhões de reais), conforme informou o escritório do xerife.

