Papa Francisco pede que fiéis rezem pela paz e compartilha mensagem sobre a Quaresma: 'Tempo de cura'

No texto do papa Francisco preparado para a oração do Ângelus deste domingo (30), o pontífice ressaltou a Quaresma como “tempo de cura”, fez menção à própria saúde e pediu paz para locais em conflito, como Ucrânia, Palestina e Israel.

“Vivamos esta Quaresma, especialmente o Jubileu, como um tempo de cura. Eu também estou vivendo isso, na alma e no corpo”, afirmou o papa.

Ele também agradeceu “de coração a todos aqueles que (...) são instrumentos de cura para os outros”.

Pedidos pela paz

Além de ressaltar o período como “tempo de cura”, o pontífice também abordou conflitos contemporâneos no texto.

Francisco pediu que os fiéis sigam rezando pela paz “na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, na República Democrática do Congo e em Mianmar, que também sofre muito com o terremoto”.

O papa também citou as situações de conflitos do Sudão do Sul e do Sudão, clamando que a comunidade internacional aumente “esforços para enfrentar essa terrível catástrofe humanitária".

“Maria, Mãe de Misericórdia, ajude a família humana a se reconciliar na paz”, reforçou o religioso.