Papa Francisco aparecerá em público na Páscoa, diz Vaticano

Depois de receber alta hospitalar, o Papa Francisco volta, aos poucos, à sua rotina de compromissos na Igreja Católica. De acordo com o Vaticano, o primeiro pronunciamento público do pontífice após a internação está prevista para o domingo de Páscoa, no dia 20 de abril.

Francisco passou cerca de cinco semanas internado para tratar uma pneumonia bilateral. Na cerimônia de Páscoa, ele pronunciará a tradicional benção "urbi et orbi" na praça de São Pedro, em Roma.

No comunicado sobre o evento, a Santa Sé também confirmou o calendário das celebrações litúrgicas para a Semana Santa, como a Via-Crucis no Coliseu de Roma, por exemplo, mas não disse quem presidirá os atos.

O argumento do Vaticano é que a presença do papa nas celebrações da Semana Santa será decidida conforme a evolução da saúde do pontífice.

Veja também Mundo Médicos de papa Francisco teriam cogitado parar tratamento em meio a estado crítico de saúde

Internação

O Papa Francisco foi internado no último 14 de fevereiro, com um quadro de pneumonia bilateral. Ele recebeu alta hospitalar no último domingo (22) e fez uma breve aparição pública. Na ocasião, ele estava de cadeira de rodas e saudou os fiéis em agradecimento às orações por sua saúde.

Durante a internação, o Santo Padre teve ao menos dois episódios considerados "muito críticos" pela equipe médica. Ele teve risco de morte, mas não chegou a ser entubado.