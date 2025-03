Na última semana, foi difícil não ver em publicações do Instagram, no X (antigo Twitter) ou no TikTok, as fotos de amigos, familiares e mesmo celebridades estilizadas como nos filmes produzidos pelo Studio Ghibli — fundado pelo renomado cineasta japonês Hayao Miyazaki e responsável por filmes como “Meu vizinho Totoro” ou “A viagem de Chihiro”.

Desde a última terça-feira (25), o ChatGPT permite ao usuário enviar uma imagem, que a inteligência artificial reproduz no estilo do famoso Studio Ghibli.

Veja também Colaboradores Como encarar os impactos que a Inteligência Artificial trará ao universo profissional? PontoPoder Em 2025, Brasil pode se tornar um dos primeiros países a regular Inteligência Artificial; entenda

A última atualização feita pela OpenAI, responsável pelo ChatGPT, virou trend e milhares de imagens espalharam-se pelos perfis em diferentes redes sociais. As informações são do O Globo.

Apesar do sucesso, a novidade foi recebida com preocupação por ilustradores e outros profissionais da indústria criativa. Trecho de documentário de 2016, em que Miyazaki chama a IA de "um insulto à própria vida", voltou a circular após as imagens se popularizarem.

Essa não é a primeira vez que profissionais da indústria criativa — como escritores, atores, músicos e artistas visuais — demonstram a preocupação com a questão.

Em 2024, um grupo de mais de 10 mil atores e músicos, incluindo o escritor Kazuo Ishiguro, a atriz Julianne Moore e o músico Thom Yorke do Radiohead, assinaram uma carta aberta criticando o "uso não licenciado de obras criativas" para treinar modelos de IA, incluindo o ChatGPT.

'Máxima liberdade criativa'

Porta-voz da OpenAI, Taya Christianson disse que o objetivo da empresa é dar "o máximo de liberdade criativa" aos usuários. Contudo, existem restrições nas atualizações de geração de imagens pelo ChatGPT.

"Continuamos a impedir gerações no estilo de artistas vivos individuais, mas permitimos estilos de estúdio mais amplos, que as pessoas usaram para gerar e compartilhar algumas criações originais de fãs verdadeiramente encantadoras e inspiradas", disse em declaração por e-mail.

Ainda segundo a porta-voz, a nova atualização para geração de imagens com o estilo do Studio Ghibli foi uma "abordagem conservadora" da empresa.

Apesar disso, a OpenAI comemorou a popularidade das imagens geradas pelo ChatGPT. O CEO da empresa, Sam Altman, por exemplo, mudou a foto de perfil no X para uma imagem sua no Ghiblified. Ele também postou uma piada sobre a trend e como as imagens feitas pelo ChatGPT terem maior precisão do que em plataformas anteriores, que também usavam inteligência artificial.

Sucesso entre políticos e famosos brasileiros

Estilizar as próprias fotos como se tivessem sido feitas pelo Studio Ghibli também está fazendo sucesso entre anônimos, famosos e até políticos.

Entre as autoridades brasileiras que fizeram a 'trend', está o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Os governadores Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Tarcísio Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, também compartilharam imagens geradas por IA.

O perfil do Partido dos Trabalhadores gerou imagens do presidente Lula (PT) como personagem do Studio Ghibli — uma das imagens usadas foi da posse do petista em janeiro de 2023.

As cantora Solange Almeida e Simone Mnedes e a dupla Maiara e Maraísa também compartilharam imagens feitas pela IA.

Outros famosos que aderiram foram o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e os apresentadores Ana Maria Braga e Ratinho.

Como entrar na trend?

Para gerar a imagem, basta entrar no ChatGPT e logar com a conta. Logo depois, adicione a imagem desejada e faça um prompt — ou seja, um pequeno texto pedindo a inteligência artificial para estilizá-la segundo a direção artística do Studio Ghibli.

Também é possível pedir para a IA gerar uma imagem a partir da descrição feita, sem colocar uma imagem para ser reproduzida.

Nas redes sociais, além de registros pessoais, usuários também pediram a transformação de memes, fotos de acontecimentos importantes da história e mesmo de celebridades que já faleceram.

O estilo do estúdio japonês é específica e fácil de reconhecer, com linhas finas, cores suaves e tons pastéis.

Sugestão de prompt:

Com imagem: Reproduza a foto, com todos os detalhes (cor, ambiente e pessoas), com as características das animações do Studio Ghibli. Faça o mais próximo possível dos filmes do estúdio, mas ainda produzindo uma arte original.

Sem imagem: Gere uma imagem com as seguintes características: [descreva o que você quer criar]. Faça isso usando como referência os traços dos filmes de animação do Studio Ghibli. Faça o mais próximo possível dos filmes do estúdio, mas ainda produzindo uma arte original.