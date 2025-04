‘The Last Of Us Serie’: que horas estreia a segunda temporada?

Após bem-sucedida primeira temporada, a série "The Last Of Us" chega ao segundo ano a partir deste domingo (13). A estreia acontece na HBO, canal que também produz a atração, e, mesmo antes de começar, já cerca os fãs de expectativas pelos novos acontecimentos.

Ao todo serão sete episódios, exibidos semanalmente no canal a cabo e com estreia simultânea no streaming. Nesta temporada, Joel e Ellie vivem em paz numa comunidade de humanos, mas as ações de Joel no final do primeiro ano voltam para assombrá-los e jogar a dupla em um novo ciclo de violência. As informações são do Estadão.

Bella Ramsey e Pedro Pascal retornam como os protagonistas Ellie e Joel. Além deles, Kaitlyn Dever, Catherine O’Hara, Young Mazino e Isabela Merced se unem ao elenco principal.

Os novos episódios de "The Last of Us" começam a ser transmitidos às 22h na HBO. Também serão disponibilizados na mesma hora pela Max.

Qual a trama de The Last Of Us

"The Last Of Us" é baseada no famoso jogo de mesmo nome. A história narra a jornada de Joel, interpretado por Pedro Pascal, e Ellie, vivida por Bella Ramsey, em um mundo devastado por uma pandemia.

A pandemia deixa civilização devastada e, nela, infectados e sobreviventes veteranos estão à solta. Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar.

No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma travessia brutal por meio do país.