'The Last Of Us' confirma Kaitlyn Dever como Abby na segunda temporada; veja detalhes

A atriz estadunidense Kaitlyn Dever, 27 anos, foi confirmada para a 2ª temporada da série "The Last of Us", da HBO. Nesta terça-feira (9), o perfil da HBO Max Brasil no Twitter compartilhou a informação. Ela fará o papel de Abby, personagem central do jogo que busca vingança por aqueles que ela amava.

A jovem atuou em produções como "Ninguém Vai te Salvar" (2023), "Rosaline" (2022), e "Fora de Série" (2019). Na série, Abby é uma "soldado habilidosa" com visão em preto e branco do mundo.

Legenda: HBO Max confirmou presença de Kaitlyn Dever na série Foto: Reprodução

Kaitlyn chegou a fazer o teste para o papel de Ellie, personagem principal do jogo, mas não foi escalada, pois os produtores queriam uma atriz mais jovem.

“Nosso processo de seleção de elenco para a segunda temporada foi idêntico ao da primeira: procuramos atores de classe mundial que incorporem as almas dos personagens no material original”, disseram os produtores Craig Mazin e Neil Druckmann em comunicado conjunto. “Nada importa mais do que o talento, e estamos entusiasmados por ter uma artista aclamada como Kaitlyn se juntando a Pedro, Bella e o resto da nossa família.”

Veja também

A sensação "The Last of Us" será produzida em 2024 e tem estreia prevista para 2025. A realização da nova etapa da série baseada no videogame de mesmo nome foi atrasada devido à greve e dos ataques dos roteiristas da Writers Guide of America (WGA) e do sindicato dos atores da SAG-AFTRA.