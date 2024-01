Emmy Awards 2024: conheça os vencedores da primeira fase da premiação

A primeira fase do Emmy Awards, nomeada Creative Arts Emmy, aconteceu nesse fim de semana em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foram premiadas produções em categorias técnicas e de gêneros televisivos. A principal premiação acontece no dia 15 de janeiro.

A série "The Last of Us", da HBO, conseguiu oito estatuetas. Outros grandes destaques foram "The Bear", "Wandinha" e "The White Lotus", que conquistaram quatro prêmios cada. Já a minissérie "Treta", produzida pela Netflix e a A24, obteve três prêmios até agora.

VEJA PREMIADOS:

MELHOR ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Sam Richardson, Ted Lasso

MELHOR ATRIZ CONVIDADO EM SÉRIE DE COMÉDIA

Judith Light, Poker Face

MELHOR ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DE DRAMA

Nick Offerman, The Last Of Us

MELHOR ATRIZ CONVIDADO EM SÉRIE DE DRAMA

Storm Reid, The Last Of Us

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE COMÉDIA

O Urso (Star+)

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE DRAMA

The White Lotus (HBO)

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE MINISSÉRIE OU TELEFIME

Treta (Netflix)

MELHOR TELEFILME

Weird: The Al Yankovic Story (Roku Channel)

MELHOR COREOGRAFIA EM SÉRIE ROTEIRIZADA

Blindspotting (Starz)

MELHOR FIGURINO EM SÉRIE DE ÉPOCA

The Great (Star+)

MELHOR FIGURINO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME DE ÉPOCA

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

MELHOR FIGURINO EM PRODUÇÃO DE FANTASIA

A Casa do Dragão (HBO)

MELHOR FIGURINO EM SÉRIE CONTEMPORÂNEA

Wandinha (Netflix)

MELHOR FIGURINO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME CONTEMPORÂNEO

Treta (Netflix)

MELHOR MAQUIAGEM PROTÉTICA

The Last Of Us (HBO)

MELHOR MAQUIAGEM CONTEMPORÂNEA (NÃO PROTÉTICA)

Wandinha (Netflix)

MELHOR PENTEADO EM PRODUÇÃO DE ÉPOCA

Rainha Charlotte (Netflix)

MELHOR FOTOGRAFIA EM SÉRIE DE MEIA HORA

Atlanta (Star+)

MELHOR FOTOGRAFIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Black Bird (Apple Tv+)

MELHOR FOTOGRAFIA EM SÉRIE DE UMA HORA

A Maravilhosa Sra. Maisel (Prime Video)

MELHOR EDIÇÃO EM SÉRIE DRAMA

The Last Of Us (HBO)

MELHOR EDIÇÃO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Treta (Netflix)

MELHOR EDIÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA FILMADA EM UMA CÂMERA

O Urso (Star+)

MELHOR EDIÇÃO EM SÉRIE DE COMÉDIA FILMADA COM MÚLTIPLAS CÂMERAS

Night Court (Peacock)

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE CURTA DURAÇÃO

Jasmine Guy, Chronicles of Jessica Wu

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE CURTA DURAÇÃO

Tim Robinson, I Think You Should Leave with Tim Robinson

TRILHA SONORA EM SÉRIE DRAMA

The White Lotus (HBO)

MELHOR PENTEADO EM SÉRIE CONTEMPORÂNEA

The White Lotus (HBO)

MELHOR COORDENAÇÃO DE DUBLÊS EM SÉRIE DE DRAMA

The Boys (Prime Video)

MELHOR COORDENAÇÃO DE DUBLÊS EM SÉRIE DE COMÉDIA

Barry (HBO)

MELHOR PERFORMANCE DE DUBLÊ

The Mandalorian (Disney+)

DESING DE PRODUÇÃO EM SÉRIE DE MEIA HORA

Only Murders in the Building (Star+)

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO EM SÉRIE DE ÉPOCA OU FANTASIA

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro (Netflix)

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO EM SÉRIE COM UMA HORA DE DURAÇÃO

Wandinha (Netflix)

EFEITOS VISUAIS EM TEMPORADA DE SÉRIE

The Last Of Us (HBO)

EFEITOS VISUAIS EM EPISÓDIO INDIVIDUAL DE SÉRIE

Cinco Dias no Memorial Medical Center (Apple TV+)

MELHOR ABERTURA

The Last Of Us (HBO)

MELHOR EDIÇÃO DE SOM EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

O Predador: A Caçada (Star+)

MELHOR EDIÇÃO DE SOM EM SÉRIE DE MEIA HORA

O Urso (Star+)

MELHOR EDIÇÃO DE SOM EM SÉRIE DE UMA HORA

The Last Of Us (HBO)

MELHOR MIXAGEM DE SOM EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

MELHOR MIXAGEM DE SOM EM SÉRIE DE COMÉDIA

O Urso (Star+)

MELHOR COMPOSIÇÃO MUSICAL PARA TELEFILME OU MINISSÉRIE

Weird: The Al Yankovic Story (Roku Channel)

MELHOR SUPERVISÃO MUSICAL EM SÉRIE

The White Lotus (HBO)

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL PARA SÉRIE DE TELEVISÃO

Ted Lasso, "Mom City" (Apple TV+)

MELHOR CANÇÃO DE ABERTURA

Wandinha (Netflix)