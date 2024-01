Jodie Foster critica postura da geração Z em relação ao trabalho: 'Eles são realmente irritantes'

A atriz Jodie Foster, de 58 anos, confessou achar difícil trabalhar com profissionais da geração Z — termo geralmente usado para se referir aos nascidos no fim dos anos 1990 e início dos 2000. A estrela da série "True Detective: Terra Noturna", da HBO Max, revelou não entender e achar "irritante" algumas atitudes dos mais jovens em relação ao trabalho.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, publicada no sábado (6), a artista justificou a opinião ao citar algumas situações que vivenciou com os integrantes da geração.

Jodie Foster Atriz Eles são realmente irritantes, especialmente no local de trabalho. Eles são assim, 'hoje, não estou a fim, vou chegar às 10h30.' Ou, por exemplo, em e-mails, digo a eles que tudo isso está gramaticalmente incorreto e pergunto 'você não verificou a ortografia?'. Eles respondem: ‘Por que faria isso, isso não é um tanto quanto limitante?’”

A visão da artista pode ter sido influenciada pelo própria carreira, já que foi indicada ao Oscar quando tinha apenas 14 anos, após interpretar uma vítima de abuso sexual infantil em "Taxi Driver". Na época, ela já tinha feito mais longas que o próprio diretor do filme, Martin Scorsese.

E após estrelar diversas produções por quase cinco décadas, Jodie Foster tem alguns conselhos para os mais jovens sobre o mercado audiovisual. “Eles precisam aprender a relaxar, a não pensar demais, a inventar algo que seja deles. Posso ajudá-los a encontrar isso, o que é muito mais divertido do que ser, com toda a pressão por trás disso, o protagonista da história.”

Apesar de considerar os geração Z pouco profissionais, Jodie Foster revelou que fez um esforço especial para entrar em contato com a estrela não binária Bella Ramsey, de 20 anos, protagonista da série "The Last of Us", também da HBO.

A pedido da ganhadora de dois Oscars, a dupla se encontrou num evento promovido pela revista Elle Woman, realizado em Hollywood, Los Angeles (EUA), em novembro do ano passado. A ocasião foi descrita por ela como tendo sido "maravilhosa". Sobre a estrela de "Game of Thrones", Jodie Foster definiu-a como sendo um "exemplo de profissional", emergindo em um novo "vetor de autenticidade".

“Bella, que fez o melhor discurso, estava vestindo o terno mais perfeito, lindamente cortado, com divisão no meio e sem maquiagem”, destacou. Foster acrescentou que quando ela era jovem seria incapaz de fazer o mesmo. "Porque não éramos livres. Porque não tínhamos liberdade. E espero que seja isso que o vetor de autenticidade que está acontecendo agora oferece — a possibilidade de liberdade real", acrescentou.

Ainda ao The Guardian, a atriz detalhou como ela desafiou os estereótipos de gênero na própria família. Falando sobre a criação dos filhos, frutos do antigo relacionamento com o produtor de cinema Cydney Bernard, e que agora os cria com a esposa, a fotógrafa Alexandra Hedison, disse: “Houve um momento com o meu filho mais velho, quando ele estava no ensino médio. Por ele ser criado por duas mulheres — três mulheres — era como se ele estivesse tentando descobrir o que era ser um menino.[...] Ao assistir televisão, ele chegou a uma conclusão: só preciso ser um babaca. Preciso ser uma merda com as mulheres e agir como se fosse um filho da p*ta'".

“E eu disse: ‘Não. Não é isso que é ser homem! Isso é o que a nossa cultura tem vendido a você todo esse tempo.’”