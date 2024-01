Quem é a participante que desistiu de participar do BBB 24?

Rebeca Mota, 27, publicou vídeo nas redes sociais explicando o porquê de ter desistido de participar do Big Brother Brasil 24, durante o confinamento no hotel. No domingo (7), o diretor Boninho afirmou que apenas 13 pessoas participariam do "Puxadinho" e durante o Fantástico, Tadeu Schimdt confirmou que uma participante desistiu.

"Quando cheguei no confinamento não soube lidar com os sentimentos. Comecei a ter crises. Tive crise pouquíssimas vezes quando eu ia fazer um exame específico, ressonância me dava essa mesma coisa. Comecei a chorar, chorar sem motivo. Eu chorava, chorava. E ao mesmo tempo, eu pensava que eu estava tão perto, que passei por várias etapas”, contou a dentista.

A jovem relatou ainda que venceu um câncer de mama aos 23 anos, vem de família simples e sempre sonhou em participar do programa.

"O pessoal já estava fazendo camiseta aqui fora, já estava com as artes prontas. Eu já tinha gastado tudo que eu podia no cartão para levar as roupas. Assim, nunca foi uma opção para mim desistir mas quando comecei a me ver assim pensei que era melhor eu voltar para a minha casa", revelou.

A dentista ainda explica que temia a reação do público. "Não sabia o que as pessoas iam achar de mim, se iriam me escolher. É uma pressão gigante”, relatou.