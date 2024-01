'Mais 13 vão correr atrás de vaga na casa', diz Boninho sobre BBB 24

O Big Brother Brasil 24 estreia nesta segunda-feira (8), contudo, neste domingo (7), o jogo inicia para 13 possíveis participantes, durante o Fantástico. Boninho, diretor de Gênero da Globo, comentou, nas redes sociais, sobre os 31 brothers que já estão confinados.

"Estou aqui no hotel. Acabei de conversar com 31 brothers. Vocês já conhecem os 18 e tem mais 13 que vão correr atrás de vaga na casa. Queria levar todo mundo. Vocês hoje no Fantástico vão decidir uma vaga para um homem e para uma mulher. E depois eles vão ter que enfrentar o tal do Puxadinho", revelou.

Até o momento, foram anunciados 18 participantes, sendo 12 do grupo Pipoca. Diferente das últimas quatro edições, o número de concorrentes do grupo Camarote é menor do que o dos anônimos. Seis famosos até então foram divulgados: os cantores MC Bin Laden, Rodriguinho e Wanessa Camargo, a criadora de conteúdo Vanessa Lopes, o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues e a modelo e empresária Yasmin Brunet.

No post, o diretor ainda mencionou sobre a quantidade de participantes. "Vocês já conhecem os 18 garantidos na casa. Hoje começa um novo jogo para 13 no Fantástico, 7 homens e 6 mulheres. Bora!!! E tem mais segunda no puxadinho", revelou.

Na estreia do reality, segunda-feira (8), os 18 primeiros participantes anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Assim, será fechado o elenco com 26 brothers e sisters.

Novidades do BBB 24

Muitas novidades prometem agitar a casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 24, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (8) na tela da TV Globo. A convite da emissora, o Diário do Nordeste foi ao Rio de Janeiro conhecer as novas dinâmicas do jogo. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou, em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (4), que esta edição terá enquete do líder, anjo autoimune e perde e ganha.

'Na mira do líder'

"Com o Na Mira do Líder, teremos vivos mais quentes", prometeu Rodrigo Dourado, diretor do BBB. Toda sexta-feira, o líder terá que indicar três pessoas. E no domingo terá de decidir qual desses três irá colocar definitivamente no paredão, como uma "pré-indicação".

"Anjo mais poderoso do que nunca"

Segundo Tadeu Schmidt, nesta edição, "o anjo está mais poderoso que nunca". Na nova dinâmica, ele será autoimune e dará imunidade para outro participante.

Enquete do líder

Outra novidade anunciada para o BBB 24 é que haverá uma votação no Gshow para o público dizer ao líder a opinião sobre ele por meio de um emoji.

'Perde e ganha'

No 'Perde e Ganha', o participante entra no confessionário para dar um lance no Poder Curinga, mas a dinâmica pode fazer ele perder dinheiro e, assim, ele não vai poder comprar o poder.

Primeiramente, haverá um jogo de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Depois disso, cientes do novo saldo, eles podem decidir se querem participar do leilão do Poder Curinga.

Castigo do Monstro 'mais pesado'

Segundo Tadeu Schmidt, o público pode esperar um Castigo do Monstro "mais pesado". "A gente vai ter alguns monstros longos", revelou o apresentador.

Central do líder

Segundo o Gshow, a Central do Líder terá novos comandos nesta edição, como toques extras do monstro, descobrir quantos votos recebeu até o momento e ganhar um feedback do público de como foi a liderança.

Mesacast BBB

O ‘Mesacast BBB’, conteúdo diário sobre o BBB em diferentes formatos e plataformas, vai reunir influenciadores e talentos da TV para comentar, repercutir e espiar a casa mais vigiada do Brasil a partir de segunda-feira.

O projeto inédito será comandado por diferentes apresentadores a cada dia da semana e terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no Gshow. Entre eles estão Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Vítor di Castro.

No programa, que será transmitido de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30, os apresentadores receberão convidados para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa em tempo real.