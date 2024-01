Quem está no Camarote do BBB 24? Veja lista oficial

Os primeiros famosos do Big Brother Brasil (BBB) 24, do grupo Camarote, foram anunciados nesta sexta-feira (5) no "Big Day", durante a programação da TV Globo. Entre os nomes, estão artistas e influenciadores. Os participantes entram na "casa mais vigiada do Brasil" na próxima segunda-feira (8), na estreia da edição.

Camarote BBB 24

MC Bin Laden

Legenda: MC Bin Laden é dono do hit “Tá tranquilo, tá favorável”, de 2015 Foto: Globo/Divulgação

MC Bin Laden tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta. O sucesso da música "Bin Laden não morreu" deu origem a seu nome artístico. Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.

Yasmin Brunet

Legenda: A modelo estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior Foto: Globo/Divulgação

A modelo Yasmin Brunet tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe. Seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week. Aos 17, mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde morou por nove anos para se dedicar às passarelas. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior. Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela ‘Verdades Secretas’. Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais –, da qual se orgulha muito.

Vanessa Lopes

Legenda: Vanessa é dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais Foto: Globo/Divulgação

A brasiliense Vanessa Lopes tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre foi ligada às artes e aos esportes, e as competições de dança fizeram parte de sua vida. Por hobby, começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos. O conteúdo foi se espalhando pela internet e, hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar. Hoje, Vanessa Lopes se orgulha de ser chamada para apresentar premiações e já ter sido premiada ela mesma. Depois de bater recordes de engajamento em seus perfis, diz: “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata".

Vinicius Rodrigues

Legenda: Vinicius competiu nas Paralimpíadas de Tóquio (2020) e conquistou medalha de prata para o Brasil Foto: Globo/Divulgação

Vinicius Rodrigues tem 29 anos e é atleta paralímpico. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil na última competição. Aos 19 anos, sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, no Paraná, e teve parte da perna esquerda amputada. Ainda no hospital, recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo. Sua primeira competição paralímpica foi em 2015. Quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95. Nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, de sete anos.

Rodriguinho

Legenda: Rodriguinho participou de um dos filmes da Xuxa e da novela ‘O Clone’ Foto: Divulgação/Globo

O cantor, compositor e produtor Rodriguinho nasceu em Bauru, em São Paulo, e tem 45 anos. Começou na música aos 10 anos, no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990. Passou pela morte do pai dias antes de estourar no cenário musical. Em 2004, deixou o grupo para seguir carreira solo. A partir de então, lançou diversos álbuns e gravou DVDs. Graças à carreira, também teve a oportunidade de viver experiências em outras áreas, incluindo a participação em um dos filmes da Xuxa e na novela ‘O Clone’. “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”, destaca.

Wanessa Camargo

Legenda: Wanessa Camargo é cantora e de Goiânia Foto: Globo/Divulgação

A cantora Wanessa Camargo tem 41 anos e é natural de Goiânia, Goiás, onde teve uma infância simples e feliz junto aos pais, irmãos, avós, primos e tios. Ainda criança, mudou-se para São Paulo com parte da família e, na capital, lembra-se de acompanhar a mãe no trabalho de sacoleira e de acordar à noite com o pai compondo. Seguiu os trilhos musicais de Zezé Di Camargo e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística. “O maior prêmio para quem canta é saber que sua música marcou uma geração e está no coração das pessoas”, observa.