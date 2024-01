Quem são os 18 participantes do BBB 24 anunciados nessa sexta (5)? Veja lista oficial

Os primeiros 18 participantes do Big Brother Brasil (BBB) 2024 são divulgados pela TV Globo nesta sexta-feira (5), o Big Day do reality show. Ao todo, 26 participantes vão integrar o elenco deste ano.

No domingo (7), durante o Fantástico, será aberta uma votação com mais 7 homens e 7 mulheres para o público decidir um homem e uma mulher para entrar na casa, fechando 20 participantes.

Na estreia do reality, segunda-feira (8), os 18 primeiros participantes anunciados irão escolher mais 3 homens e mais 3 mulheres, entre os que restaram na disputa do Fantástico, durante uma dinâmica ao vivo. Assim, será fechado o elenco com 26 brothers e sisters.

Quem são os participantes do BBB 24

Pipoca

Leidy Elin

Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e foi neste período que começaram a ter dificuldades financeiras. Para ajudar a família, trabalha desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista. Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Camarote

MC Bin Laden

MC Bin Laden tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta. O sucesso da música "Bin Laden não morreu" deu origem a seu nome artístico. Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet. Com a notoriedade nacional, participou de programas de TV e subiu ao palco de festivais nacionais e internacionais.

Novidades do BBB 24

Muitas novidades prometem agitar a casa mais vigiada do Brasil no Big Brother Brasil 24, que tem estreia marcada para a próxima segunda-feira (8) na tela da TV Globo. A convite da emissora, o Diário do Nordeste foi ao Rio de Janeiro conhecer as novas dinâmicas do jogo. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou, em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (4), que esta edição terá enquete do líder, anjo autoimune e perde e ganha.

'Na mira do líder'

"Com o Na Mira do Líder, teremos vivos mais quentes", prometeu Rodrigo Dourado, diretor do BBB. Toda sexta-feira, o líder terá que indicar três pessoas. E no domingo terá de decidir qual desses três irá colocar definitivamente no paredão, como uma "pré-indicação".

"Anjo mais poderoso do que nunca"

Segundo Tadeu Schmidt, nesta edição, "o anjo está mais poderoso que nunca". Na nova dinâmica, ele será autoimune e dará imunidade para outro participante.

Enquete do líder

Outra novidade anunciada para o BBB 24 é que haverá uma votação no Gshow para o público dizer ao líder a opinião sobre ele por meio de um emoji.

'Perde e ganha'

No 'Perde e Ganha', o participante entra no confessionário para dar um lance no Poder Curinga, mas a dinâmica pode fazer ele perder dinheiro e, assim, ele não vai poder comprar o poder.

Primeiramente, haverá um jogo de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Depois disso, cientes do novo saldo, eles podem decidir se querem participar do leilão do Poder Curinga.

Castigo do Monstro 'mais pesado'

Segundo Tadeu Schmidt, o público pode esperar um Castigo do Monstro "mais pesado". "A gente vai ter alguns monstros longos", revelou o apresentador.

Central do líder

Segundo o Gshow, a Central do Líder terá novos comandos nesta edição, como toques extras do monstro, descobrir quantos votos recebeu até o momento e ganhar um feedback do público de como foi a liderança.

Mesacast BBB

O ‘Mesacast BBB’, conteúdo diário sobre o BBB em diferentes formatos e plataformas, vai reunir influenciadores e talentos da TV para comentar, repercutir e espiar a casa mais vigiada do Brasil a partir de segunda-feira.

O projeto inédito será comandado por diferentes apresentadores a cada dia da semana e terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no Gshow. Entre eles estão Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Vítor di Castro.

No programa, que será transmitido de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30, os apresentadores receberão convidados para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa em tempo real.