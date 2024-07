Cantora gospel diagnosticada com câncer celebra nascimento da filha

A cantora gospel e psicóloga Camila Campos, de 29 anos, diagnosticada com câncer, fez um relato emocionante sobre o nascimento da segunda filha, Sofia, fruto do seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro. Ela fez a postagem nesta sexta-feira (26), no Instagram.

“São tantas emoções, uma mistura de alegria com expectativa, esperança e medo. Devagarzinho, a gente vai organizando as emoções. Ficamos surpresos e muito felizes com o carinho e o amor de tantas pessoas que estavam lá para nos abençoar, orar e apoiar”, iniciou ela.

“Grandes amigos, enfermeiros, copeiras, médicos e funcionários, praticamente todo o hospital, proclamaram palavras de vida para Sofia e para mim”, escreveu ainda.

Sofia nasceu na quarta-feira (24). Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado no início de julho, e já precisou ser internada. Na ocasião, ela estava com sete meses de gestação. Antes do nascimento de Sofia, ela também revelou publicamente que o câncer havia se espalhado para os ossos.

“Há alguns dias, entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos. Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos”, disse, na ocasião.