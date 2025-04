Venda de ingressos para shows de Dua Lipa no Brasil é iniciada e parte dos setores está esgotada; saiba valores

A passagem de Dua Lipa pelo Brasil com a turnê Radical Optimism já foi confirmada há tempos pela equipe da artista, e a venda geral de ingressos para as apresentações começaram oficialmente às 10h desta quinta-feira (10). Os fãs, claro, já se adiantaram e parte dos setores em São Paulo, por exemplo, está esgotada.

Duas apresentações estão confirmadas no Brasil: em São Paulo, no estádio MorumBIS, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no dia 22 de novembro.

Todos os ingressos estão sendo vendidos no site da Ticketmaster, responsável pelo evento. Eles também foram liberados nas bilheterias oficiais, por volta das 11h desta quinta.

A vinda de Dua Lipa está ligada à turnê pela América do Sul, que se inicia no dia em 7 de novembro, em Buenos Aires, segue para Santiago do Chile, no dia 11 do mesmo mês, e depois chega ao Brasil.

Passagem pelo Brasil

A última passagem de Dua Lipa por solo brasileiro ocorreu ainda em 2022, quando ela fez shows por São Paulo e encerrou a edição daquele ano do festival Rock in Rio. Na época, a cantora estava em divulgação do álbum "Future Nostalgia".

Dua Lipa é conhecida por músicas como "New Rules", "Don't Start Now", "Levitating", "Break My Heart", "Cold Heart" e "Houdini". A promessa é de que, além dos novos hits, ela também faça menção aos maiores sucessos da carreira.

Veja os preços dos ingressos:

São Paulo - Estádio MorumBIS - Dia 15/11/2025

Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) - R$ 445 (meia) - Setores A e B esgotados

Pista: R$ 590 (inteira) - R$ 295 (meia);

Cadeira inferior: R$ 720 (inteira) - R$ 360 (meia);

Cadeira superior: R$ 780 (inteira) - R$ 390 (meia);

Arquibancada: R$ 460 (inteira) - R$ 230 (meia).

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos - Dia 22/11/2025

Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) - R$ 470 (meia);

Pista: R$ 590 (inteira) - R$ 295 (meia);

Cadeira sul: R$ 640 (inteira) - R$ 320 (meia);

Cadeira inferior leste/oeste: R$ 780 (inteira) - R$ 390 (meia);

Cadeira superior leste/oeste A e B: R$ 460 (inteira) - R$ 230 (meia).

