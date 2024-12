Dua Lipa está noiva de Callum Turner, ator da saga 'Harry Potter', diz jornal

A cantora Dua Lipa, de 29 anos, está noiva do ator Callum Turner, de 34 anos. O jornal britânico The Sun revelou, nessa quinta-feira (26), que a artista foi pedida em casamento discretamente e que os dois pretendem comemorar a mudança de relacionamento com amigos e familiares durante a véspera de Ano Novo, na terça-feira (31).

Fontes próximas relataram que o casal está feliz e apaixonado. Dua e Callum estão juntos desde o início deste ano. "Eles estão noivos e não poderiam estar mais felizes. [...] Dua teve um dos melhores anos de sua carreira profissional e esta é a cereja do bolo", contou ao jornal.

“Callum é um apoio tão sólido para Dua e eles formam um casal maravilhoso. A família e os amigos deles estão tão felizes. Foi um Natal incrível para eles”, acrescentou a fonte.

Na véspera de Natal, a cantora compartilhou diversas fotos nas redes sociais. Em algumas das imagens é possível observar que ela está usando um anel no dedo anelar direito, sugerindo que a joia possa ser de noivado. Alguns fãs e seguidores notaram o detalhe e o destacaram: "O anel!", comentou uma internauta.

Foto: reprodução/redes sociais

Dua acabou de finalizar a primeira parte da sua turnê em estádio e retornou da Ásia ao Reino Unido, onde passou o Natal com a família do companheiro. O casal deve promover uma grande festa de Ano Novo em Londres. “Será uma festa de Ano Novo que ninguém jamais esquecerá, especialmente para Callum e Dua”, detalhou a fonte ao The Sun.

Callum Turner ficou mundialmente conhecido ao interpretar o personagem Teseu Scamander, na série de filmes "Animais Fantásticos", spin-off da saga "Harry Potter".

O ator e a cantora foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro deste ano, durante uma festa de estreia da minissérie "Mestres do Ar", da Apple TV, da qual o artista integra o elenco.

Ainda conforme o The Sun, Callum se juntou à família de Dua durante o verão do Hemisfério Norte, quando ela foi atração principal no Festival de Glastonbury, e também esteve em vários shows recentes da artista, incluindo um no Royal Albert Hall, em Londres.

