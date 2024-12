Mharessa Fernanda, ex-dublê de Larissa Manoela, denuncia perseguição e aciona Justiça contra stalker

A atriz Mharessa Fernanda publicou uma nota no Instagram, nesta sexta-feira (27), declarando que está sendo vítima de perseguição há dois anos. Sem especificar o caso, ela declarou que a situação tem afetado sua vida pessoal e profissional. A artista fechou os comentários da publicação.

"Em respeito aos meus seguidores, amigos e a todos que me acompanham, venho a público esclarecer uma situação delicada que tem afetado minha vida pessoal e profissional nos últimos 2 anos. Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade", diz Mharessa no comunicado.

Em seguida, a atriz informou que acionou a Justiça para solucionar o caso e agradeceu o carinho que recebe de seus seguidores. Ela finalizou:

"Peço que respeitem meu espaço enquanto o caso segue em andamento e reafirmo: violência, seja de qualquer natureza, jamais deve ser tolerada ou silenciada".

Trajetória

A atriz tem 22 anos e estreou na TV com a personagem Lola na novela "Carrossel" (2013), do SBT. Dois anos depois, ela trabalhou como dublê de Larissa Manoela e interpretou Fabiana em "Cúmplices de um Resgate", na mesma emissora.

Neste ano, a jovem trabalhou na novela "Reis", da Record TV. Ela segue amiga de Larissa Manoela até hoje, tanto que esteve no casamento da atriz com André Luiz Frambach no fim deste ano.